Επίσκεψη Μητσοτάκη στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (εικόνες)

Ξενάγηση του πρωθυπουργού στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. Συγκινημένος για την συλλογή των γονέων του.

Το νέο αρχαιολογικό μουσείο Χανίων στην περιοχή της Χαλέπας που αύριο Σάββατο θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό, επισκέφθηκε απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης που είναι ο πρώτος επισκέπτης του μουσείου ξεναγήθηκε για περίπου μια ώρα στους χώρους του, από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και την προϊσταμένη της εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων Ελένη Παπαδοπούλου.

Παρόντες ήταν ακόμα, οι βουλευτές Ντόρα Μπακογιάννη, Μανούσος Βολουδάκης και Βασίλης Διγαλάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης και εκπρόσωποι φορέων και η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός σε δήλωσή του ανέφερε ότι είναι διπλά συγκινημένος καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες του το νέο μουσείο καθώς και για το γεγονός ότι σε αυτό φιλοξενείται η συλλογή Μητσοτάκη.

Όπως επεσήμανε, «το μουσείο αποτελεί σημείο αναφοράς του κρητικού πολιτισμού αλλά και όλων των επιρροών που δέχθηκε στο βάθος των αιώνων».

Παράλληλα τόνισε ότι το νέο μουσείο φιλοξενείται σε ένα υπερσύχρονο βιοκλιματικό κτήριο τονίζοντας ότι, «το νέο μουσείο θα αναβαθμίσει σημαντικά τα Χανιά ως ένα αυτόνομο πολιτιστικό προορισμό όπως αξίζει στην πόλη».

Αναφερόμενος στην συλλογή του Κωνσταντίνου και της Μαρίκας Μητσοτάκη δεν έκρυψε την συγκίνησή του επισημαίνοντας ότι ήθελαν η συλλογή αυτή, που αποτελούσε για αυτούς ένα έργο, ζωής να αποτελέσει κτήμα ολόκληρου του ελληνικού λαού.

Από την πλευρά της η υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι από αύριο Σάββατο η είσοδος στο μουσείο θα είναι δωρεάν τονίζοντας ότι «μέσα από αυτό το μουσείο μας δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουμε στους πολίτες αυτά τα μοναδικά πολιτιστικά αγαθά».

Στο νέο μουσείο εκτίθενται περισσότερα από 3.500 αντικείμενα εκ των οποίων περίπου 1.000 για πρώτη φορά. Ανάμεσα στα εκθέματα, σημαντική θέση κατέχει η συλλογή αρχαιοτήτων Κωνσταντίνου και Μαρίκας Μητσοτάκη, η οποία για πρώτη φορά θα εκτεθεί ολόκληρη. Η συλλογή περιήλθε στο ελληνικό κράτος τον Απρίλιο του 2000, ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, με την οποία έγινε η αποδοχή δωρεάς από τους κατόχους.

Τα εκθέματα του μουσείου ακολουθούν την πορεία μέσα στον χρόνο, που διαπερνά τους προϊστορικούς οικισμούς και τις πόλεις των ιστορικών χρόνων της περιφερειακής ενότητας των Χανίων, αναδεικνύοντας την κοινωνική και διοικητική οργάνωση, τη θρησκεία, το εμπόριο, την καθημερινή ζωή των κατοίκων τους. Διαρθρώνεται σε πέντε θεματικούς άξονες που παρουσιάζονται παράλληλα και μέσω των ψηφιακών μέσων.

Ο πρώτος άξονας αφορά στη γνωριμία με την ιστορία του μουσείου των Χανίων, ενώ ο δεύτερος εισάγει τον επισκέπτη στη νέα έκθεση μέσα από οπτικό και ψηφιακό υλικό καθώς και αρχαιολογικά ευρήματα, που αφορούν στο νέο μουσείο και στην αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή των Χανίων, την ιστορία των ανασκαφών και τη θέση της Κρήτης στο ευρύτερο μεσογειακό περιβάλλον.

Οι άλλοι δύο θεματικοί άξονες, είναι και οι μεγαλύτεροι καθώς αφορούν στην προϊστορική και ιστορική περίοδο όπου παρουσιάζονται οι πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν στην περιοχή των Χανίων από την προϊστορική περίοδο έως και τα όψιμα ρωμαϊκά χρόνια. Μάλιστα η γνωριμία του επισκέπτη με την ιστορία του τόπου, ξεκινά από την πρώτη παρουσία ανθρώπων στην Γαύδο της παλαιολιθικής εποχής.

Στους ίδιους άξονες αναπτύσσονται επιμέρους θεματικές ενότητες με ευρήματα από σπήλαια, προανακτορικούς οικισμούς, την Κυδωνία με το «Σφράγισμα του Ηγεμόνα» και τον καθημερινό βίο των Μινωιτών, το Ασκληπιείο της Λισσού.

Ο πέμπτος θεματικός άξονας αφορά σε ιδιωτικές συλλογές - δωρεές, μεταξύ των οποίων κυρίαρχη θέση έχει η συλλογή Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η οποία παρουσιάζεται ολόκληρη και όχι τμήμα της, όπως είχε γίνει στο παλαιό μουσείο της οδού Χάληδων, λόγω έλλειψης χώρου.

Το κτήριο του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης - ΕΣΠΑ 2007-2013. Η οργάνωση της έκθεσης και ο εξοπλισμός των αποθηκών χρηματοδοτήθηκε με 3.300.00 ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης - ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κρήτης. Έχει εμβαδόν 6.000 τετραγωνικών μέτρων και αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη των Χανίων που αποκτά έναν ακόμα σημαντικό χώρο πολιτισμού.

Εκτός από τους εκθεσιακούς χώρους διαθέτει χώρο συνεδρίων, εργαστήρια συντήρησης των εκθεμάτων, αναψυκτήριο και βοηθητικούς χώρους.

