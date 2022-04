Κόσμος

Ουκρανία - Ζελένσκι: Να είμαστε προετοιμασμένοι για χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία

«Για αυτούς, οι ανθρώπινες ζωές δεν αξίζουν τίποτα», τόνισε σε συνέντευξή του στο CNN ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «όλος ο κόσμος» πρέπει να «ανησυχεί» για τον κίνδυνο ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν, πιεσμένος από τις στρατιωτικές του αποτυχίες στην Ουκρανία να καταφύγει στη χρήση τακτικού πυρηνικού όπλου, απηχώντας την προειδοποίηση του επικεφαλής της CIA.

Οι στρατιωτικές ήττες που το Κίεβο και δυτικές πρωτεύουσες λένε πως υφίσταται ο στρατός της Ρωσίας στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσουν τον Πούτιν να καταφύγει στη χρήση τακτικού πυρηνικού όπλου ή πυρηνικού όπλου μικρής ισχύος στη χώρα αυτή, υποστήριξε χθες Πέμπτη ο επικεφαλής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς.

«Δεδομένου ότι είναι πιθανό ο πρόεδρος Πούτιν και η ρωσική ηγεσία να βυθιστούν στην απελπισία, λαμβανομένων υπόψη των ηττών που υπέστησαν έως τώρα από στρατιωτική άποψη, κανένας μας δεν μπορεί να παίρνει ελαφρά την απειλή της ενδεχόμενης καταφυγής σε τακτικά πυρηνικά όπλα, ή (πυρηνικά όπλα) μικρής ισχύος», είπε ο Μπερνς κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ατλάντα.

Ερωτηθείς από το CNN εάν συμμερίζεται αυτή την ανησυχία, ο Ζελένσκι απάντησε: «Όχι μόνο εγώ, νομίζω ότι ολόκληρος ο κόσμος, όλες οι χώρες πρέπει να ανησυχούν».

Εξήγησε ότι αυτή η ανησυχία σχετίζεται με τα «πυρηνικά όπλα» ή «χημικά όπλα». «Μπορούν να το κάνουν», «για αυτούς, οι ανθρώπινες ζωές δεν αξίζουν τίποτα», τόνισε σε αυτή τη συνέντευξη στο CNN, που θα μεταδοθεί ολόκληρη την Κυριακή, με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο να αναρτά ένα απόσπασμα αυτής.

«Ας μην ανησυχούμε, ας είμαστε προετοιμασμένοι», πρόσθεσε. «Αλλά αυτό δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά την Ουκρανία», αφορά «ολόκληρο τον κόσμο» υπογράμμισε.

Το Κρεμλίνο έχει ανακοινώσει πως έθεσε σε κατάσταση συναγερμού τις πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας, αλλά «δεν έχουμε δει στ’ αλήθεια απτές ενδείξεις όπως ανάπτυξη (πυρηνικών όπλων) ή άλλα στρατιωτικά μέτρα που θα μπορούσαν να μεγεθύνουν τις ανησυχίες μας», δήλωσε ο επικεφαλής της CIA.

