Κοινωνία

Κορυδαλλός: Σύλληψη 47χρονου για ληστείες κατ' εξακολούθηση

Η ΕΛΑΣ έβαλε τέλος στην δράση του. Τι βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα.

Στη σύλληψη ενός 47χρονου, που σύμφωνα με την αστυνομία φέρεται να είχε διαπράξει τρεις ληστείες σε καταστήματα της περιοχής του Κορυδαλλού, προχώρησαν αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης στη Νίκαια.

Σε έλεγχο από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ, ο 47χρονος εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του μαχαίρι και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς, που κατηγορείται για ληστείες κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

