Shenzou-13: Επέστρεψαν στην Γη οι αστροναύτες της αποστολής

Κατέρριψαν το εθνικό ρεκόρ παραμονής στο διάστημα. Ιστορικό επίτευγμα στο διαστημικό πρόγραμμα της Κίνας.



Οι τρεις αστροναύτες της αποστολής Shenzou-13 επέστρεψαν σήμερα στη Γη, ύστερα από έξι μήνες στον κινεζικό διαστημικό σταθμό, καταρρίπτοντας το ρεκόρ παραμονής στο διάστημα για την Κίνα, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση CCTV.

Πρόκειται για ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα στο διαστημικό πρόγραμμα της Κίνας, που φιλοδοξεί να καλύψει τη διαφορά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και τη Ρωσία.

Αριθμώντας 183 ημέρες στο διάστημα, το πλήρωμα του Shenzou-13 κατέρριψε το προηγούμενο εθνικό ρεκόρ που ήταν 92 ημέρες και είχε επιτευχθεί το 2021 από την προηγούμενη επανδρωμένη διαστημική αποστολή, Shenzou-12.

Το τριμελές πλήρωμα αποτελούνταν από τον 55χρονο κυβερνήτη Ζάι Ζιγκάνγκ, την 42χρονη Γουάνγκ Γιαπίνγκ και τον 41χρονο Γιε Γκουανγκφού, του οποίου ήταν η πρώτη διαστημική πτήση.

Η ανάλυση των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες θα υποβληθούν οι αστροναύτες της αποστολής Shenzou-13 θα επιτρέψει στους κινέζους ειδικούς να μάθουν περισσότερα για τον αντίκτυπο της παρατεταμένης απουσίας βαρύτητας στον ανθρώπινο οργανισμό.

Στη διάρκεια της εξάμηνης αποστολής, τα μέλη του πληρώματος παρέδωσαν δύο μαθήματα μέσω διαδικτύου σε κινέζους μαθητές, διεξήγαγαν πειράματα, βελτίωσαν προσωπικές δεξιότητες και συνέχισαν τις εργασίες κατασκευής του κινεζικού διαστημικού σταθμού.

Ο διαστημικός σταθμός που στην κινεζική γλώσσα ονομάζεται Tiangong (Ουράνιο Παλάτι), αλλά είναι επίσης γνωστός με το αγγλικό ακρωνύμιο CSS (Chinese Space Station - δηλαδή Κινεζικός Διαστημικός Σταθμός) αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2022.

