Πισπιρίγκου: Η απάντηση στον Δασκαλάκη, η κατάθεση του γιατρού και το τάμπλετ

Το εύρημα στην Τζωρτζίνα που τα αλλάζει όλα και τινάζει στον αέρα την «γραμμή» Πισπιρίγκου. Tι κατέθεσε ο γιατρός της Τζωρτζίνας

Συνεχίζουν οι αποκαλύψεις γύρω από τους θανάτους των τριών παιδιών στην Πάτρα.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου απαντώντας στο Μάνο Δασκαλάκη και στη στάση που έχει κρατήσει όλο αυτό το διάστημα από την ημέρα της σύλληψλης της "να κατηγορείται η γυναίκα σου ότο σκότωσε τα παιδιά της, να έχει φτάσει η είδηση μέχρι την Αμερική και αυτός πως έχει διάθεση να κάνει όλο αυτά" .

Σχετικά με τη σχέση του Μάνου Δασκαλάκη με άλλη γυναίκα στην Αθήνα απαντά "ο ΄Μάνος είχε σχέση με αυτή για 6 μήνες το 2018, τους ανακάλυψε ο φίλος της, απείλησε το Μάνο και εκείνος γύρισε στην Πάτρα και ζούσαμε όλοι μαζί με τα παιδιά".

Και συνέχισε "δεν παέι να λέει ο Μάνος, εγώ άκουσα γυναικεία φωνή από μέσα όταν μιλήσαμε".

Αποκαλυπτικός ήταν για την Ρούλα Πισπιρίγκου ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης, ο οποίος είχε βρεθεί στο πλευρό της Τζωρτζίνας, όταν εκείνη νοσηλευόταν.

Ο εντατικολόγος, όπως ανέφερε, αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πήγαινε καλά στη συμπεριφορά της μητέρας και ήταν ο πρώτος που υποψιάστηκε το σύνδρομο Μινχάουζεν.



Μάλιστα, σύμφωνα με όσα είπε στην 18η τακτική ανακρίτρια, είχε αποκαλύψει τη σκέψη του αυτή και σε ειδικούς στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου.

"Ένιωσα από τη μητέρα ότι υπήρχε μία διαφοροποίηση στο συναίσθημά της, σαν να παρακολουθούσε το τι συνέβαινε στην κόρη της σαν τρίτο πρόσωπο, ως θεατής".

Η ογκολόγος της Μαλένας δήλωσε πως "ο θάνατος του παιδιού ήταν αιφνίδιος και αγνώστου αιτιολογίας, ο ιατροδικαστής δυστυχώς έγραψε κάτι που δεν ευσταθούσε. Το παιδί έπαιζε κανονικά και ξαφνικά άφησε την τελευταία της πνοή"

Ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" για την υπόθεση της Πάτρας "η Ρούλα διαχέει τις ευθύνες σε γιατρούς και ιατροδικαστές" και συνέχισε "η ηπατική ανεπάρκεια έχει συγκεκριμένους δείκτες, σε καμία περίπτωση δεν δικαολογείται ως αιτία θανάτου".

Ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης αποκάλυψε "κάποιος μετά την κηδεία της σπιτονοικοκυράς πήρε τη σύνταξή της."

Ενώ σχετικά με το τάμπλετ φαίνεται πως οι αναζητήσεις της Ρούλας Πισπιρίγκου είναι αυτές που φέρνουν απόλυτη ανατροπή στην υπερασπιστική της γραμμή.





