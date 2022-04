Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: Νεκρή 21χρονη και τρεις τραυματίες

Τραγωδία τα ξημερώματα στο Ωραιόκαστρο με την κοπέλα να χάνει την ζωή της. Στο νοσοκομείο οι τραυματίες.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη, όπου, σύμφωνα με την Τροχαία, έχασε τη ζωή της μία 21 ετών γυναίκα, και τραυματίστηκαν τρία νεαρά άτομα, 19 και 20 ετών, που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Ήταν 1:50 μετά τα μεσάνυχτα, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού, επί της οδού Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κολεγίου ICBS. Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε από το όχημα τους τέσσερις νεαρούς επιβάτες, δύο άνδρες και δύο γυναίκες.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, μια εκ των επιβατών υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ οι υπόλοιποι τρεις νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Κατά πληροφορίες, πιο σοβαρή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας ενός εκ των τραυματιών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα τροχαίας.

