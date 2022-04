Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μπλίνκεν: Μπορεί να διαρκέσει μέχρι τα τέλη του 2022

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ίδια ώρα, τόσο Αμερικανοί όσο και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν όλο και πιο συχνά πως ο πόλεμος δεν θα τελειώσει σύντομα.

Την άποψη πως ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι τα τέλη του 2022 εξέφρασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν στους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, όπως δήλωσαν στο CNN δύο ευρωπαϊκές πηγές.

Την ίδια ώρα, τόσο Αμερικανοί όσο και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν όλο και πιο συχνά πως ο πόλεμος δεν θα τελειώσει σύντομα. Αρκετοί από τους αξιωματούχους που διατύπωσαν τη θέση τους στο CNN επεσήμαναν πως δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί ακριβώς για πόσο καιρό θα μπορούσε να συνεχιστεί ο πόλεμος, αλλά αρκετοί είπαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως οι ύστατοι στόχοι του Πούτιν έχουν αλλάξει και πως δεν είναι πιθανό να στραφεί σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις εκτός και αν βρεθεί αντιμέτωπος με μια στρατιωτική ήττα.

Το σενάριο αυτός ο πόλεμος να είναι μακροχρόνιος αποτελεί μια αλλαγή στις εκτιμήσεις ότι η Ρωσία αναμενόταν να καταλάβει γρήγορα το Κίεβο, ενώ αντικατοπτρίζει και τις αποτυχίες της Μόσχας στο πεδίο της μάχης, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Όσο περισσότερο διαρκέσει ο πόλεμος, τόσο πιο σοβαρές θα είναι οι ανθρωπιστικές συνέπειες για τον ουκρανικό λαό. Και παρ’ όλο που οι αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι είναι πιθανό να συνεχιστεί η διεθνής αποφασιστικότητα για την παροχή υψηλού επιπέδου υποστήριξης στην Ουκρανία, αναγνωρίζουν παράλληλα ότι μπορεί να υπάρξουν πολλές νέες προκλήσεις σε ό,τι αφορά τα όπλα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Σανγκάη: Ρεκόρ κρουσμάτων και νέα lockdown

Δασκαλάκης: Αν χρειαστεί θα δώσω το ηχητικό μήνυμα με τις απειλές της Ρούλας στη Δικαιοσύνη

Πάσχα - Μαγαζιά: Πως θα λειτουργήσουν την Μεγάλη Εβδομάδα