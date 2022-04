Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ξεχάστε συγκυβερνήσεις για διανομή καρεκλών και εξουσίας

Τι είπε για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Ποιοι είναι οι στόχοι του για την συνέχεια.



Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο Mega.





Αναφορικά με την συζήτηση περί μετεκλογικών συνεργασιών ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι εσχάτως άνοιξε από τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης καθώς ο πρώτος βλέπει την αυτοδυναμία να του κουνά το μαντήλι και ο δεύτερος διαπιστώνει ότι δεν έχει καμία τύχη να είναι πρώτος στις εκλογές. «Ο ελληνικός λαός θα καθορίσει τις εξελίξεις. Αγωνίζομαι για μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη, μιλώ βάσει προγράμματος και σχεδίου. Ζητώ από τους Έλληνες πολίτες να μας τιμήσουν ώστε με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής να γνωρίζουν ότι η περίοδος πρωθυπουργίας Τσίπρα, η αποτυχημένη διακυβέρνηση με τον κ. Καμμένο που κρίθηκε, αλλά και η πρωθυπουργία Μητσοτάκη θα αποτελούν παρελθόν». Ο Πρόεδρος του Κινήματος μάλιστα προέτρεψε να μπουν στην άκρη τα ψευτοδιλήμματα καθώς «ένα είναι το θέμα: ποιος έχει καθαρές λύσεις στα μεγάλα ζητήματα της χώρας» και συμπλήρωσε ότι «όσο πιο ισχυρή είναι η σοσιαλδημοκρατία, τόσο αυξάνει η βεβαιότητα ότι ο λαός θα έχει ευημερία. Όσο πιο ισχυροί είμαστε, σενάριο πρωθυπουργίας Μητσοτάκη ή Τσίπρα δεν θα υπάρχει. Συγκυβερνήσεις για διανομή καρεκλών και εξουσίας για να έχουν ρόλους κάποιοι παλαιοί πρωταγωνιστές, αυτά ξεχάστε τα. Η ανανέωση για την οποία μιλώ δεν αφορά μόνο σε πρόσωπα αλλά και σε πολιτική κουλτούρα».





Ως προς την αλλαγή, που κυριαρχεί στα συνθήματα του 3ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Όταν σε ένα συνέδριο αποθεώνεται ο κ. Πολάκης, θεωρείτε ότι είναι δείγμα πολιτικής αλλαγής και προοδευτικής κατεύθυνσης; Μίλησαν και άλλα στελέχη, είπαν ουσιαστικά πράγματα αλλά δεν αποθεώθηκε κανείς τους. Αυτό δείχνει ότι δυστυχώς δεν συγκλίνουν οι προτεραιότητές μας. Εμείς αυτό το δείγμα κοινοβουλευτικού παρακμιακού και διχαστικού λόγου όχι απλά δεν το επικροτούμε αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να τεθεί στο περιθώριο».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε ότι δίνει τη μάχη του συγκεκριμένου πολιτικού λόγου με ρεαλιστικές προτάσεις και ανέφερε ότι είναι η ώρα να εφαρμοστεί η εργαλειοθήκη που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. «Η Ελλάδα πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας , που η Κομισιόν εκτιμά ότι θα προσεγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια το 2022, ώστε να χρηματοδοτηθούν κοινωνικές πολιτικές στήριξης των πολιτών. Επιβολή πλαφόν στη λιανική τιμή στη ρήτρα αναπροσαρμογής και όχι στη χονδρική τιμή όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης πετώντας τη μπάλα στις Βρυξέλλες ενώ στο μεσοδιάστημα πλήττεται το εισόδημα του Έλληνα πολίτη. Κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ και ένα κοστολογημένο νέο ΕΚΑΣ» πρότεινε υποδεικνύοντας ως πηγή χρηματοδότησης τα επιπλέον μη προϋπολογισμένα έσοδα στα κρατικά ταμεία από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ ελέω αυξημένου πληθωρισμού.





Σχολιάζοντας τα πεπραγμένα της Κυβέρνησης της ΝΔ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι «οι πολιτικές της κυβέρνησης αφορούν τους λίγους και η θεωρία Μητσοτάκη ότι είναι δημοσιονομικά υπεύθυνος είναι στρεβλή εικόνα». Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, που έχει εισάγει στο δημόσιο διάλογο, τονίζοντας ότι «είναι απαράδεκτο η ΝΔ να κοροϊδεύει το λαό με αυτό τον τρόπο και να λέει ότι έχει από το Σεπτέμβριο σχετικά προγράμματα. Δεν μπορεί να έχεις πρόγραμμα και στο Ταμείο Ανάκαμψης να έχεις βάλει μόλις 100 κατοικίες σε όλη την Ελλάδα, όταν για παράδειγμα η Πορτογαλία έχει εντάξει 26.000».





Ως προς τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα που δημιούργησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να επιδοτεί τον πόλεμο που κάνει ο κ. Πούτιν και πρέπει σταδιακά να απεξαρτηθούμε από το φυσικό αέριο, σημειώνοντας για τις εξελίξεις στην Ουκρανία ότι «ναι η Ευρώπη έχει ευθύνες, αλλά όταν η Ευρώπη αποφάσιζε κυρώσεις για να πιέσει τη Ρωσία σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή δημοκρατίας, τι ψήφιζε ο ΣΥΡΙΖΑ; Αποχή ή κατά».