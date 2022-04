Αθλητικά

ΝΒΑ: Τα ζευγάρια των play offs

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα «ζευγάρια», που συνεχίζουν την διεκδίκηση του «δακτυλιδιού» στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ. Το πρόγραμμα των Μπακς.



Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων πρόκρισης για τα play offs του NBA, τα οκτώ «ζευγάρια», που συνεχίζουν την διεκδίκηση του «δακτυλιδιού» στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη, είναι τα εξής:

Ανατολική περιφέρεια

(1) Μαϊάμι Χιτ-(8) Ατλάντα Χοκς

(2) Μπόστον Σέλτικς-(7) Μπρούκλιν Νετς

(3) Μιλγουόκι Μπακς-(6) Σικάγο Μπουλς

(4) Φιλαδέλφεια 76ερς-(5) Τορόντο Ράπτορς

Δυτική περιφέρεια

(1) Φοίνιξ Σανς-(8) Νέα Ορλεάνη

(2) Μέμφις Γκρίζλις-(7) Μινεσότα Τίμπεργουλβς

(3) Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς-(6) Ντένβερ Νάγκετς

(4) Ντάλας Μάβερικς-(5) Γιούτα Τζαζ

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας (16/4):

Ντάλας Μάβερικς-Γιούτα Τζαζ

Μέμφις Γκρίζλις-Μινεσότα Τίμπεργουλβς

Φιλαδέλφεια 76ερς-Τορόντο Ράπτορς

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς-Ντένβερ Νάγκετς

Το αναλυτικό πρόγραμμα των Μπακς στον πρώτο γύρο:

Δευτέρα 18/4 (01:00) - ,, 1: Μπακς-Μπουλς

Πέμπτη 21/4 (04:30) - ,, 2: Μπακς-Μπουλς

Σάββατο 23/4 (03:30) - ,, 3: Μπουλς-Μπακς

Κυριακή 25/4 (20:00) - ,, 4: Μπουλς-Μπακς

*Πέμπτη 28/4 - ,, 5: Μπακς-Μπουλς (εάν χρειαστεί)

*Σάββατο 30/4 - ,, 6: Μπουλς-Μπακς (εάν χρειαστεί)

*Δευτέρα 2/5 - ,, 7: Μπακς-Μπουλς (εάν χρειαστεί)

Ειδήσεις σήμερα:

Monte Carlo Masters: Ο Τσιτσιπάς στους “4” με απίστευτη ανατροπή

Χατζηδάκης - Κατώτατος μισθός: Σημαντική η αύξηση που θα γίνει

Πισπιρίγκου: Η απάντηση στον Δασκαλάκη, η κατάθεση του γιατρού και το τάμπλετ