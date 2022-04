Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: “Η Ρωσία απειλεί ΗΠΑ και ΝΑΤΟ”

Η Ρωσία κτιμά ότι στρατιωτικοί εξοπλισμοί ρίχνουν «λάδι στη φωτιά» και θα μπορούσαν να προκαλέσουν «απρόβλεπτες συνέπειες». Τι αποκαλύπτει η Washington Post.



Η Ρωσία απηύθυνε αυτή την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσημη διαμαρτυρία προειδοποιώντας την αμερικανική κυβέρνηση για «απρόβλεπτε συνέπειες» λόγω της μεγάλης αύξησης της στρατιωτικής αρωγής της προς την Ουκρανία, αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Σύμφωνα με αυτή τη διπλωματική διακοίνωση, η Μόσχα προειδοποιεί τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ κατά της αποστολής «περισσότερο ευαίσθητων» όπλων στην Ουκρανία, καθώς εκτιμά ότι τέτοιοι στρατιωτικοί εξοπλισμοί ρίχνουν «λάδι στη φωτιά» και θα μπορούσαν να προκαλέσουν «απρόβλεπτες συνέπειες», αναφέρει η εφημερίδα Washington Post.

Η προειδοποίηση αυτή έγινε ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε νέα στρατιωτική βοήθεια ύψους 800 εκατ. δολαρίων για την Ουκρανία, περιλαμβανομένων ελικοπτέρων και τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού.

«Αυτό που οι Ρώσοι μας λένε ιδιωτικά είναι ακριβώς αυτό που λέμε στον κόσμο δημόσια, ότι η μαζική βοήθεια που παρέχουμε στους ουκρανούς εταίρους μας αποδεικνύει την αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητά της», δήλωσε υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται η Washington Post. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

Σύμφωνα με τους New York Times, αυτή η διακοίνωση έγινε μέσω της συνήθους διπλωματικής οδού και δεν υπογράφεται από υψηλόβαθμο ρώσο αξιωματούχο.

Το CNN μετέδωσε από την πλευρά του, επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει το θέμα, πως αυτή η επίσημη διαμαρτυρία μπορεί να σημαίνει ότι η Μόσχα ετοιμάζεται να υιοθετήσει μια πιο επιθετική στάση έναντι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Ο Τζο Μπάιντεν έδωσε την Τετάρτη το πράσινο φώς για μια νέα μαζική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, με πιο βαρείς εξοπλισμούς απ' αυτούς που είχαν παραδοθεί μέχρι τώρα.

Αυτές οι νέες αμερικανικές παραδόσεις θα περιλάβουν ορισμένους «από τους πολύ αποτελεσματικούς εξοπλισμούς που έχουμε ήδη παραδώσει» στην Ουκρανία, αλλά επίσης «νέες δυνατότητες», μεταξύ των οποίων κυρίως «συστήματα πυροβολικού» και «τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς στρατευμάτων», διευκρίνισε η αμερικανική κυβέρνηση.

