Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Είχε ζητήσει νέο εξειδικευμένο γονιδιακό έλεγχο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H Ρούλα Πισπιρίγκου, που βρίσκεται προφυλακισμένη, εξακολουθεί να αρνείται κάθε σχέση με τον θάνατο των παιδιών



Εξειδικευμένος γενετιστής φαίνεται πως είχε προτρέψει τόσο τη Ρούλα Πισπιρίγκου όσο και τον Μάνο Δασκαλάκη, τους γονείς των τριών παιδιών που πέθαναν μέσα σε τρία χρόνια στην Πάτρα, να προχωρήσουν σε έναν πιο λεπτομερή γενετικό έλεγχο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Ρούλα Πισπιρίγκου, που βρίσκεται προφυλακισμένη, εξακολουθεί να αρνείται κάθε σχέση με τον θάνατο των παιδιών και αποδίδει τους θανάτους των παιδιών σε γονιδιακό πρόβλημα.

Ωστόσο, ο πρώτος έλεγχος σε 900 περίπου γονίδια που ολοκληρώθηκε στις 30 Μαρτίου έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Ο έλεγχος είχε γίνει στο αίμα της νεκρής Ίριδας (που απέστειλε στο εργαστήριο η προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών Αγγελική Τσιόλα), της Τζωρτζίνας, ενώ το παιδί βρισκόταν εν ζωή, και των γονιών τους.

Ωστόσο η 33χρονη κατηγορούμενη, όπως αναφέρει η εφημερίδα είχε δώσει εντολή για τη διενέργεια ακόμη μίας λεπτομερούς εξέτασης, κατόπιν προτροπής εξειδικευμένου γενετιστή.

Συγκεκριμένα, σε επικοινωνία που είχαν, πριν από την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της και της προφυλάκισής της, ενημερώθηκε για άλλο ένα γενετικό τεστ, το οποίο μπορεί να «δείξει» εάν υπάρχει πρόβλημα κατά τη στιγμή της σύλληψης.

«Να το κάνουμε» ήταν η αντίδραση της Ρούλας Πισπιρίγκου. Ωστόσο, όταν πληροφορήθηκε το κόστος της εξέτασης – που ανέρχεται σε περίπου 700 ευρώ –, είχε δεύτερες σκέψεις, λόγω οικονομικής στενότητας. Στη συνέχεια όμως έδωσε τη συγκατάθεση της για να προχωρήσει η διαδικασία, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο έλεγχος.

πηγή: εφημερίδα «Πελοπόννησος»

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Ρέθυμνο: Ακρωτηριάστηκε 17χρονος

Monte Carlo Masters: Ο Τσιτσιπάς στους “4” με απίστευτη ανατροπή

Χατζηδάκης - Κατώτατος μισθός: Σημαντική η αύξηση που θα γίνει