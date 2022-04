Πολιτική

Οικονόμου - Καύσιμα: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Για τις παρεμβάσεις της κυβερνησης στα ζητήματα της τρέχουσας περιόδου αναφέρθηκε o κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ.

Όπως ανέφερε «έχουμε αχαρτογράφητα νερά μπροστά μας και έτσι πρέπει κάθε φορά με τρόπο συνετό, και της κοινωνίας, αλλά και που να απαντάς τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πολιτών, μια υπεύθυνη και σοβαρή κυβέρνηση λοιπόν δεν μπορεί να αγνοήσει αυτήν την πραγματικότητα και την ανάγκη να μην τιναχτεί στον αέρα οικονομία.

Η κυβέρνηση πρωταγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που έχουν προκύψει και στην ενέργεια και μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Παράλληλα η Ελλάδα επεξεργάζεται και το δικό της σχέδιο. Από το Σεπτέμβριο παίρνουμε μέτρα, ενώ ήδη διπλασιάστηκε η στήριξη στον τομέα της ενέργειας και όπως έχει ήδη ανακοινωθεί οι ευάλωτες ομάδες θα λάβουν τα 200 ευρώ. Δεν θα σταματήσουμε να εξαντλούμε τις δυνατότητες παρέμβασης και θα επεξεργαστούμε, θα δημιουργήσουμε και άλλες».

Ακολούθως τόνισε πως: «Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παρεμβαίνουν ώστε να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια.

Η πολιτική που εφαρμόζουμε έχει ως κριτήρια τη σωφροσύνη και η σύνεση ώστε να μην τινάξουμε στον αέρα τα δημοσιονομικά της χώρας. H αύξηση του κατώτατου μισθού θα είναι σημαντική και θα γίνουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Πλησιάζοντας προς την 1 Μαΐου θα έχουμε τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για την αύξηση του κατώτατου μισθού.. Θα συνεχιστεί η πολιτική μας που δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας».

Για την πανδημία, ειδικά μπροστά στην τουριστική περίοδο, ανέφερε ότι ο βαθμός ανοσίας έχει προχωρήσει είτε λόγω νόσησης, είτε λόγω του εμβολιασμού και η επιτροπή των ειδικών αξιολογεί τα στοιχεία και εισηγείται ώστε να λειτουργήσουμε σε συνθήκες ασφάλειας. Έχουμε επιτύχει να άρουμε εμπόδια και περιορισμούς που υπήρχαν.Το Σεπτέμβριο θα επαναξιολογήσουμε τα μέτρα, ανέφερε ο κ. Οικονόμου.

Επίσης για την πλατφόρμα για τα καύσιμα δήλωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει.

Για τα ελληνοτουρκικά τόνισε πως η ενεργοποίηση της διπλωματίας και η αποτροπή, αλλά και η ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας, είναι οι άξονες που κινείται η κυβέρνηση. «Η χώρα έχει ενισχύσει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα και αυτό δεν έχει γυρισμό, η Ελλάδα έχει ανέβει πολλά σκαλοπάτια όσον αφορά την επιρροή της όχι μόνο στο Αιγαίο και στην νοτιοανατολική Μεσόγειο αλλά γενικώς», είπε χαρακτηριστικά.

