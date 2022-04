Κόσμος

Πούτιν: Aπαγορεύει στον Μπόρις Τζόνσον την είσοδο στη Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, της υπουργού Εξωτερικών Λιζ Τρας, του υπουργού Άμυνας Μπεν Γουάλας και άλλων δέκα μελών της βρετανικής κυβέρνησης και πολιτικών.

Η απόφαση ελήφθη “υπό το φως της πρωτόγνωρης εχθρικής δράσης της βρετανικής κυβέρνησης, ιδιαίτερα της επιβολής κυρώσεων εναντίον υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων”, ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου, όπου προστίθεται ότι θα διευρύνει σύντομα τον κατάλογο.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Σκόνη και ζέστη το Σάββατο του Λαζάρου

Δασκαλάκης: Αν χρειαστεί θα δώσω το ηχητικό μήνυμα με τις απειλές της Ρούλας στη Δικαιοσύνη

Monte Carlo Masters: Ο Τσιτσιπάς στους “4” με απίστευτη ανατροπή