Έντι Ράμα: Τον... “κατέβασαν” από πτήση

Τι ακριβώς συνέβη και το προσωπικό έσπευσε να απομακρύνει τον Αλβανό πρωθυπουργό από υπερατλαντική πτήση

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στις αρχές Δεκεμβρίου του 2021 στην πτήση Φρανκφούρτη – Ντιτρόιτ,

Για σκάνδαλο σε πτήση της Lufthansa που επέβαινε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια του τέταρτου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού, κάνουν λόγο γερμανικά μέσα, σημειώνοντας πως ο Έντι Ράμα απομακρύνθηκε από το αεροπλάνο επειδή αρνήθηκε να φορέσει μάσκα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο διευθύνων σύμβουλος του γερμανικού αερομεταφορέα, Κάρστεν Σπορ, τάχθηκε υπέρ της απόφασης του προσωπικού της Lufthansa να απομακρύνει τον Αλβανό πρωθυπουργό από υπερατλαντική πτήση, αφού «αρνήθηκε επανειλημμένα να φορέσει προστατευτική μάσκα στο αεροσκάφος».

Το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel» ανέφερε την Παρασκευή ότι η ομοσπονδιακή αστυνομία συνόδευσε τον Αλβανό πρωθυπουργό εκτός αεροσκάφους «μετά από διαμάχη για τη μάσκα».

«Ο Έντι Ράμα προκάλεσε σκάνδαλο, κατά τη διάρκεια του τέταρτου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς δεν ήθελε να φορέσει μάσκα. Όταν και ο πιλότος απέτυχε να επιλύσει τη διαμάχη, ήρθε η αστυνομία», αναφέρει το δημοσίευμα.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στις αρχές Δεκεμβρίου του 2021 στην πτήση Φρανκφούρτη – Ντιτρόιτ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της αλβανικής κυβέρνησης, Έντρι Φούγκα, δεν διέψευσε το συμβάν, αλλά με ανάρτησή του στο Twitter υποστήριξε ότι ο Ράμα προκλήθηκε από το προσωπικό του αεροπλάνου και ότι η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη.

Πηγή: Καθημερινή

