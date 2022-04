Αθλητικά

Εθνική Τουρκίας: Ο Αταμάν νέος προπονητής

Τι δήλωσε ο 56χρονος τεχνικός μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.



Ο Εργκίν Αταμάν, είναι ο νέος προπονητής στην εθνική ομάδα μπάσκετ της Τουρκίας.

Ο 56χρονος τεχνικός, ο οποίος θα καθοδηγήσει τους Τούρκους παίκτες στο Ευρωμπάσκετ του 2022, αλλά και στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023, δήλωσε λίγο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας:

«Είμαι φιλόδοξος, θέλω να κατακτώ όλα τα τρόπαια με όποια ομάδα προπονώ. Θέλω να ξεκαθαρίσω, πως οι παίκτες που θα επιλέξουμε θα έλθουν για να κατακτήσουν το Ευρωμπάσκετ και μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο μόνος στόχος μας, αυτήν την στιγμή, είναι η κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ».

