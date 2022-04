Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων, ανά περιφερειακή ενότητα, τις προηγούμενες 24 ώρες. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες θανάτους ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ το Σάββατο, ανεβάζοντας την η «μαύρη λίστα» των νεκρών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια, ενώ εκατοντάδες είναι καθημερινά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 8.150 Από το σύνολο των 8.150 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 2 είναι εισαγόμενα.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 3.176 νέα κρούσματα, ενώ στην Θεσσαλονίκη 915.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά)

Αιτωλοακαρνανίας

Αχαΐας

Ευβοίας

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Λάρισας

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Σερρών

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Χανίων

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

