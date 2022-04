Κοινωνία

Απάτη με “μαϊμού” ηλεκτρολόγους που εξαπατούσαν πολίτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρίσταναν τους ηλεκτρολόγους και εισέπρατταν προκαταβολές για βλάβες που δεν έφτιαχναν ποτέ. Είχαν και ιστοσελίδα στο διαδύκτιο.

Για τουλάχιστον 13 περιπτώσεις απάτης, συνελήφθησαν στον Πειραιά τρία άτομα, ένας 36χρονος και ένας 42χρονος άνδρας, αλλά και μια 42χρονη γυναίκα. Επιπλέον αναζητούνται τρεις συνεργοί τους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο άνδρες είχαν δημιουργήσει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και παρουσιάζονταν ως εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι, παρέχοντας ηλεκτρολογικές υπηρεσίες. Κατόπιν επικοινωνίας με τους πελάτες, οι συλληφθέντες μετέβαιναν στις οικίες τους, ήλεγχαν την βλάβη και απαιτούσαν χρηματικά ποσά ως προκαταβολές για την παροχή των υπηρεσιών τους, δηλώνοντας ότι θα μεταβούν σε μεταγενέστερο χρόνο για την ολοκλήρωση της εργασίας τους, προφασιζόμενοι την παραγγελία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων ή υλικών. Οι παθόντες παρέδιδαν χρηματικά ποσά, είτε μετρητά είτε μεταφέροντάς τα στον τραπεζικό λογαριασμό δύο εκ των αναζητούμενων κατηγορουμένων. Στη συνέχεια, είτε πραγματοποιούσαν μερικές εργασίες, είτε καθόλου και δεν επέστεφαν τα χρηματικά ποσά που είχαν λάβει ως προκαταβολές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, από την δράση των ανωτέρω, προκαλούνταν ηλεκτρολογικές βλάβες, από τις οποίες θα μπορούσε να προκύψει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία ή την ζωή των παθόντων και κίνδυνός πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε προέβαιναν σε ενοικίαση οχημάτων, με σκοπό να συγκαλύψουν τα ίχνη τους, τα οποία και δεν επέστρεφαν.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίσθηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης-σύσταση συμμορίας, απάτης κατ' εξακολούθηση, κατά συναυτουργία και συνέργεια σε αυτή, επικίνδυνης βλάβης, έκθεσης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, απειλής και υπεξαίρεση οχημάτων.

Οι συλληφθέντες, με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Δασκαλάκης: Αν χρειαστεί θα δώσω το ηχητικό μήνυμα με τις απειλές της Ρούλας στη Δικαιοσύνη

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Έκπληξη στην “πράσινη” αποστολή

Το “Rouk Zouk Special”... παίζει μπάλα την Κυριακή (εικόνες)