Ουκρανία - Οδησσός: Ο ΕΕΣ παρέδωσε άλλους 50 τόνους βοήθειας (εικόνες)

Στην παράδοση του ανθρωπιστικού υλικού παρευρέθη ο Έλληνας Πρόξενος της Οδησσού, κ. Δημήτρης Δόχτσης.

Την Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022, το κομβόι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παρέδωσε με ασφάλεια πενήντα (50) τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας εντός της Οδησσού, μιας πόλης άρρηκτα συνδεδεμένης με την ιστορία του ελληνισμού, ενισχύοντας σημαντικά τους κατοίκους της, μεταξύ των οποίων και πολλοί Έλληνες Ομογενείς.

Συγκεκριμένα, ο Ε.Ε.Σ, βρισκόμενος σε συνεχή επικοινωνία με τον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό και το Ελληνικό Προξενείο της Οδησσού, παρέδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής πενήντα (50) τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας (τρόφιμα μακράς διάρκειας, εμφιαλωμένα νερά, αντισηπτικά, ηλεκτρικές γεννήτριες, υγειονομικό υλικό, κουβέρτες κ.α.), στις αποθήκες του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού στην Οδησσό.

Στην παράδοση του ανθρωπιστικού υλικού παρευρέθη ο Έλληνας Πρόξενος της Οδησσού, κ. Δημήτρης Δόχτσης, ο οποίος συνεχάρη τα κλιμάκια του Ε.Ε.Σ. για την ριψοκίνδυνη αποστολή που έφεραν εις πέρας, προκειμένου να βρεθούν στο πλευρό των κατοίκων της Οδησσού.

