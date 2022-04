Τεχνολογία - Επιστήμη

Υπερ-πανσέληνος: Το πιο φωτεινό “ροζ φεγγάρι” της χρονιάς

Γιατί ονομάζεται "ροζ φεγγάρι" και από πότε θα είναι ορατή η υπερ-πανσέληνος του 2022.

Η Πανσέληνος αυτού του μήνα είναι γνωστή και ως «Ροζ Φεγγάρι», η οποία σύντομα θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό απόψε το βράδυ, με τη φωτεινότητα να αγγίξει το 100%..

Το «Ροζ Φεγγάρι» για φέτος είναι ορατό από την Παρασκευή (15/04), έως το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας. Σύμφωνα με τη NASA, το φαινόμενο θα κορυφωθεί το Σάββατο στις 22:55 το βράδυ.

Από πού πήρε το όνομά της

Στα παλαιότερα χρόνια, η Πανσέληνος του Απρίλη συνέπιπτε με το άνθισμα των λουλουδιών και συγκεκριμένα ενός αγριολούλουδου, ιθαγενούς της ανατολικής Βόρειας Αμερικής.

Ο λόγος για το Phlox subulata που είναι περισσότερο γνωστό σαν έρπουσα φλοξ ή βρύα phlox. Παράλληλα, είχε το όνομα «ροζ βρύα». Έτσι, λοιπόν, έχει πλέον καθιερωθεί και η συγκεκριμένη πανσέληνος αποκαλείται και «ροζ».

Το «ροζ φεγγάρι» συμπίπτει επίσης με πολλές θρησκευτικές γιορτές. Στο χριστιανικό εκκλησιαστικό ημερολόγιο λέγεται «πασχαλιάτικο φεγγάρι», καθώς είναι η πανσέληνος πριν από το Πάσχα.

Για τους ινδουιστές, αυτό το φεγγάρι σηματοδοτεί τον εορτασμό μιας θεότητας τους, ενώ είναι σημαντική είναι και για τους βουδιστές που τιμούν την επίσκεψη του Βούδα στη Σρι Λάνκα, όπου απέτρεψε έναν πόλεμο επιλύοντας μια διαφορά μεταξύ των αρχηγών.

Οι επόμενες πανσέληνοι για φέτος είναι στις 16 Μαΐου, 14 Ιουνίου, 13 Ιουλίου, 11 Αυγούστου, 10 Σεπτεμβρίου, 9 Οκτωβρίου, 8 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου.

