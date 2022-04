Πολιτική

Οπαδική βία – Θεοδωρικάκος: Βάζουμε τέλος στην τρέλα του χουλιγκανισμού

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ότι το να βάλουμε οριστικό τέλος στη βία στα γήπεδα, είναι υπόθεση όλων μας.

«Θέλουμε να βάλουμε οριστικό τέλος στον χουλιγκανισμό και στη βία στα γήπεδα και αυτό είναι υπόθεση όλων μας», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα «Stop στην οπαδική βία», που συνδιοργανώνουν το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Ελληνική Αστυνομία και η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, σε δύο ακόμη γειτονιές της Αθήνας, στο Α' κλειστό γυμναστήριο Ηλιούπολης και στο Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο «Ωρίωνος» Ζωγράφου.

Με σύνθημα «κάθε αγώνας, κάθε προπόνηση, είναι γιορτή», ένωσαν τις φωνές τους ο κ. Θεοδωρικάκος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας, οι διεθνείς παλαίμαχοι αθλητές του μπάσκετ Ανδρέας Γλυνιαδάκης και Ευανθία Μάλτση, ο παλαίμαχος διαιτητής Λάζαρος Βορεάδης, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκατοντάδες μικροί αθλητές.

Στον χαιρετισμό του ο υπουργός αναφέρθηκε στο τραγικό γεγονός της απώλειας του Άλκη στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προσκάλεσε ένα ισχυρό σοκ στην κοινωνία και έδωσε στην κυβέρνηση το έναυσμα να θεσπίσει σκληρά μέτρα κατά του χουλιγκανισμού, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. «Έλεγαν όλοι ότι η αστυνομία δεν πρόκειται να βρει τους ενόχους ή ότι η αστυνομία θα κάνει τα στραβά μάτια. Η αστυνομία δεν έκανε πουθενά τα στραβά μάτια» υπογράμμισε ο Τ. Θεοδωρικάκος, ενώ προσέθεσε, «Ήταν υποχρέωσή μας να τους βρούμε, τους βρήκαμε και παραδόθηκαν στη δικαιοσύνη. Αλλά αυτό που έχει σημασία, είναι να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Θα πρέπει να προλαβαίνουμε τέτοιες καταστάσεις».

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως η αποφασιστικότητα και συνεργασία όλων, της πολιτείας αλλά και των πολιτών, είναι ο μόνος τρόπος ώστε να ελεγχθεί το θλιβερό φαινόμενο του χουλιγκανισμού.

