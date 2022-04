Κοινωνία

Με ποτά “μπόμπες” θα γέμιζαν τα μαγαζιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

21.000 λίτρα λαθραίας αιθυλικής αλκοόλης κατέσχεσε η ΕΛΑΣ. Δύο συλλήψεις. Αναζητούνται άλλα τρία άτομα.

Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σε συνεργασία με το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εγκληματική οργάνωση που μετέφερε συστηματικά από τη Βουλγαρία λαθραία αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα).

Η εγκληματική οργάνωση, όπως προέκυψε από την έρευνα, δρούσε τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2021, διοχετεύοντας τη λαθραία αιθυλική αλκοόλη σε ποτοποϊίες στην Αττική και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας με σκοπό την παρασκευή παράνομων αλκοολούχων ποτών, αποκομίζοντας τεράστια οικονομικά οφέλη. Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, εκτιμάται ότι οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ανέρχονται σε πάνω από 660.000 ευρώ.

Η λαθραία αιθυλική αλκοόλη μεταφέρονταν με βυτιοφόρα οχήματα, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου είχαν πρόσβαση μόνο με τηλεχειριστήριο, ενώ για να μην αποκαλύπτεται η δράση τους, εξέδιδαν παραστατικά σύμφωνα με τα οποία μετέφεραν άλλα ειδή υγρών, που δεν έχουν Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η αντίστροφή μέτρηση για το «ξήλωμα» της εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε όταν αστυνομικοί, κατά την διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, εντόπισαν ένα βυτιοφόρο όχημα να παραδίδει σε ποτοποϊία του νομού Φθιώτιδας αιθυλική αλκοόλη, με παραστατικά μεταφοράς «υγρού καθαρισμού πιάτων» και παραλήπτη εταιρία στην Ιταλία.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν ο οδηγός του βυτιοφόρου και ο ιδιοκτήτης της ποτοποιίας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τρία άτομα που αναζητούνται.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, με τη συνδρομή κλιμακίου του Τελωνείου Στυλίδας, στην επιχείρηση ποτοποϊίας καθώς και σε αποθηκευτικούς χώρους, οικία και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

βυτιοφόρο όχημα,

21.000 λίτρα λαθραίας αιθυλικής αλκοόλης,

μηχανολογικός εξοπλισμός ποτοποιίας,

πλαστικές δεξαμενές κενές περιεχομένου,

αυτοκίνητο και VAN,

κινητά τηλέφωνα και έγγραφα.



Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Απάτη με “μαϊμού” ηλεκτρολόγους που εξαπατούσαν πολίτες

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Έκπληξη στην “πράσινη” αποστολή

Το “Rouk Zouk Special”... παίζει μπάλα την Κυριακή (εικόνες)