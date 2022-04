Αθλητικά

Monte Carlo Masters - Τσιτσιπάς: Διέλυσε τον Ζβέρεφ και πάει τελικό

Εκπληκτική εμφάνιση του Έλληνα τενίτσα και πρόκριση στον τελικό του Μόντε Κάρλο!

Με... βασιλική εμφάνιση στο Πριγκιπάτο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς "καθάρισε" με συνοπτικές διαδικασίες τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Monte Carlo Masters και την Κυριακή (17/04) απέναντι στον Νταβίντοβιτς Φοκίνα θα επιδιώξει να κάνει το back to back στο 1000άρι τουρνουά της ATP.

Όταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς παίζει τόσο συγκεντρωμένα δεν έχει να φοβηθεί κανέναν αντίπαλο. Σε αντίθεση με την εικόνα του από τα μέσα του δεύτερου σετ και το ξεκίνημα του τρίτου στο χθεσινό προημιτελικό με τον Σβάρτσμαν, ο Έλληνας πρωταθλητής στο σημερινό ημιτελικό με το νο2 του ταμπλό, Αλεξάντερ Ζβέρεφ παρουσιάστηκε εξαιρετικά αποτελεσματικός και γεμάτος αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι του.

Στο κεντρικό court του Monte Carlo Country Club ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών στην Ελλάδα επέβαλλε από την αρχή το νόμο του κι έδειξε από τα πρώτα λεπτά ότι ήταν αποφασισμένος να πάει στον τελικό για να κάνει το back to back στο Πριγκιπάτο.

Στην 11η αναμέτρηση με τον Γερμανό ο Τσιτσιπάς ήταν απολαυστικός. Από το 2018 και μετά που συναντώνται στο tour ο Ελληνας τενίστας έκανε το 7-3 απέναντι στο σπουδαίο αντίπαλό του, διατηρώντας μάλιστα το απόλυτο απέναντι του σε χωμάτινη επιφάνεια (3-0) μετά τις νίκες του στη Μαδρίτη το 2019 και στον περυσινό ημιτελικό του Roland Garros.

Η τελευταία τους αναμέτρηση είχε βρει νικητή τον Ζβέρεφ, πέρυσι στο Σινσινάτι, ωστόσο, σήμερα ο Τσιτσιπάς ήταν ανίκητος.

Η σημερινή ήταν η 10η συνεχόμενη νίκη του Έλληνα στο Monte Carlo Masters και πλέον απέχει άλλη μία για να κατακτήσει για δεύτερη σερί σεζόν το τρόπαιο στο Μονακό. Αν τα καταφέρει απέναντι στον 22χρονο Φοκίνα την Κυριακή, θα πανηγυρίσει τον δεύτερο τίτλο της καριέρας του σε τουρνουά Masters, ενώ θα είναι ο πρώτος ΑΤΡ μετά από 11 μήνες και συγκεκριμένα από το Μάιο του 2021 στη Λιόν.

