Ισχυρός σεισμός στα Κύθηρα

Η δόνηση έγινε αισθητή στην νότια Ελλάδα. Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή έξω από τα Κύθηρα λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου.

Ο σεισμός ήταν μεγέθους 5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το επίκεντρό του ήταν 46 χιλιόμετρα δυτικά, νοτιοδυτικά από τα Κύθηρα.

Όσον αφορά στο εστιακό του βάθος, ήταν στα 67,2 χιλιόμετρα σύμφωνα με την αυτόματη λύση.