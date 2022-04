Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Απόλλωνας Πάτρας: Επέστρεψε στις νίκες ο “Δικέφαλος”

Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ ο τραυματισμός του Καμπερίδη, που πρόλαβε να βάλει 10 πόντους μέσα σε 5 λεπτά, με 100% ευστοχία.

Θετικό αποτέλεσμα, μετά από τέσσερις συνεχείς ήττες (Περιστέρι, Παναθηναϊκό , Ολυμπιακό , Λάρισα), έγραψε σήμερα στο ενεργητικό του ο ΠΑΟΚ. Επικράτησε, PAOK Sports Arena, για την 22η αγωνιστική της Basket League, επί του Απόλλωνα Πάτρας με 81-76. Νίκη την οποία θα χαιρόταν περισσότερο αν δεν έχανε στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης τον Γιώργο Καμπερίδη. Ο αρχηγός του «Δικεφάλου» άφησε υποβασταζόμενος το παρκέ, με την πρώτη διάγνωση για τον τραυματισμό του να αφορά σε διάστρεμμα στο αριστερό πόδι.

Πρώτος σκόρερ για τους «ασπρόμαυρους» ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος (15π.). Το έργο του στήριξαν οι Φιλ Γκριν (12π. , 5 ασίστ), Ντιμίτρι Ρίβερς (11π. , 5 ριμπ).

Κορυφαίοι για τους Πατρινούς ήταν οι Τρε ΜακΛίν (15π., 5 ριμπ., 1 ασίστ, 1 κοψ.), Τζερέλ Σίμονς (15π. , 5 ριμπ., 4 ασ.).

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 45-38, 64-56, 81-76

Με αλάνθαστο τον Καμπερίδη (1/1 βολές, 3/3 τρίποντα) και αποτελεσματική άμυνα, ο ΠΑΟΚ μπήκε... φορτσάτος στο ματς και προηγήθηκε λίγο πριν το πεντάλεπτο της πρώτης περιόδου με 19-15. Απόσταση που με τη συνδρομή των Ρένφρο, Τολιόπουλου «ανέβηκε» στο 8’ στο +8 (23-15).

Οι Πατρινοί «απάντησαν» με επιμέρους 15-6, με βασικό εκφραστή τον Ντέιβις και πήραν τα ηνία στο παιχνίδι στο 14’ (29-30). Ο «Δικέφαλος» αποκατέστηκε την τάξη υπέρ του, έτρεξε σερί 13-5 και απέκτησε «αέρα» 7 πόντων στο 19’ (42-35). Διαφορά που διατήρησε στο 23’ (49-42), «ανέβασε» στο +9 στο 29’ (61-52) και στο +10 στο 31’ (66-56).

Με σερί 16-8 ο Απόλλωνας πλησίασε στο 36’ στο δίποντο (74-72). Ο Τολιόπουλος εκτέλεσε, στην πορεία, απο τα 6.75 , έστειλε τον ΠΑΟΚ στο +5 (77-72), δίνοντάς του, ουσιαστικά, την ώθηση που χρειαζόταν για να κρατήσει τα ηνία στο ματς και να φτάσει στο τελικό 81-76.

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Κάρδαρης, Θεονάς

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Ρίβερς 11 (1), Λι 4, Γκριν 12 (2), Λοβ 7 (1), Καμπερίδης 10 (3), Χριστοδούλου, Καμαριανός 2, ΝτιΛίο 2, Μάντζαρης 8, Τολιόπουλος 15 (3), Γιάνκοβιτς 5 (1), Ρένφρο 5

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (Νίκος Βετούλας): Μπόγρης 5, Τσαλμπούρης 14 (1), Σίμονς 15 (2), Δίπλαρος, ΜακΛίν 15 (3), Τσιακμάς, Διαμαντάκος 6, Ζούμπος, Ντέιβις 11 (1), Μήτρου-Λονγκ 10 (1)

