Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης ήθελαν αποζημίωση 1,5 εκατ. ευρώ για τον θάνατο της Μαλένας

Αποζημίωση-μαμούθ για τον θάνατο της Μαλένας ζητούσαν η Ρούλα Πισπιρίγκου και ο Μάνος Δασκαλάκης, ρίχνοντας ευθύνες σε νοσοκομείο και γιατρούς.

Όλο και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους θανάτους των τριών παιδιών από την Πάτρα και τις «ύποπτες» κινήσεις της Ρούλας Πισπιρίγκου «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας.

Το πρώτο παιδί της οικογένειας από την Πάτρα έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» στις 13 Απριλίου 2019. Οι γιατροί δεν υπογράφουν πιστοποιητικό θανάτου, καθώς δεν μπορούν να καταλάβουν πώς ένα υγιέστατο κοριτσάκι «έσβησε» ξαφνικά. Στο παιδί γίνεται νεκροψία-νεκροτομή από την ιατροδικαστή Χριστίνα Τσάκωνα και αιτία θανάτου αναγράφεται η ηπατική ανεπάρκεια.

Οι γιατροί υποστηρίζουν ότι η ηπατική ανεπάρκεια δεν μπορεί να επιφέρει τον θάνατο. Οι γονείς της Μαλένας, ο Μάνος Δασκαλάκης και η Ρούλα Πισπιρίγκου καταθέτουν μήνυση καθώς αμφισβητούν την έκθεση της ιατροδικαστή και διατάσσεται έρευνα. Η 33χρονη που σήμερα κατηγορείται για τον θάνατο της κόρης της Τζωρτζίνας, ζητούσε και την ποινική δίωξη των υπευθύνων για τον θάνατο της Μαλένας.

Το ποσό της αποζημίωσης

Πληροφορίες της εφημερίδας Ontime αναφέρουν ότι το ζευγάρι μετά τη μήνυση ετοιμαζόταν να καταθέσει και αγωγή και να διεκδικήσει αποζημίωση τόσο από το νοσοκομείο όσο και από τους γιατρούς για «ιατρικό λάθος», καθώς δεν ήταν ικανοποιημένοι με την εξήγηση της ηπατικής ανεπάρκειας ως αιτίας θανάτου.

Έτσι, η Ρούλα Πισπιρίγκου ήρθε σε επαφή με δικηγορικό γραφείο της Αθήνας. Είχε συστηθεί με το επίθετο του συζύγου της και αφού ανέφερε το περιστατικό θανάτου της Μαλένας και ότι έχουν υποβάλει μήνυση, ζήτησε να κατατεθεί και αγωγή, με την οποία θα διεκδικούσε αποζημίωση.

Η Ontime σημειώνει στο δημοσίευμά της ότι το ποσό που σκέφτονταν να διεκδικήσουν ως οικογένεια ήταν 1.500.000 ευρώ. Μόλις όμως ο δικηγόρος μελέτησε τον φάκελο, αρνήθηκε να αναλάβει την υπόθεση, λέγοντας ότι και να κατατεθεί η αγωγή, θα απορριφθεί. Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν την Ρούλα Πισπιρίγκου να επιμένει να υποβληθεί η αγωγή, κι ας απορριφθεί.

