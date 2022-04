Αθλητικά

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης: Ματς…. αγγαρεία

Σε έναν αγώνα που θα ξεχαστεί γρήγορα οι δυο ομάδες έμειναν στο μηδέν.

Σε ματς χωρίς κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, Παναιτωλικός και Αστέρας Τρίπολης έπαιξαν για το γόητρό τους, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα και το τελικό 0-0 "σφράγισε" τις προσπάθειες των παικτών των δύο ομάδων.

Οι Αρκάδες με το βαθμό που απέσπασαν στο δεύτερο χρονικά ματς της 4ης αγωνιστικής των play out "έπιασαν" στην κορυφή τον ΟΦΗ, που παίζει την Κυριακή (17/04) με τον Ατρόμητο, ενώ οι Αγρινιώτες ισοβαθμούν με τον Ιωνικό (από 33 βαθμούς), που αγωνίζεται αύριο στην Λαμία.

Το ματς στο Αγρίνιο δεν είχε πολλές φάσεις, με τους φιλοξενούμενους να μπαίνουν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και ν΄ απειλούν δύο φορές με τον Ριέρα. Μετά το 20΄ οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου ισορρόπησαν το παιχνίδι, χωρίς, όμως, να είναι ιδιαίτερα απειλητικοί για την εστία του Τσιφτσή.

Κάπως έτσι κύλησε ο ρυθμός και στο β΄ μέρος, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να παίξουν πιο επιθετικά, αλλά έκαναν πολλά λάθη που δεν τους επέτρεψαν να δημιουργήσουν πολλές ευκαιρίες.

Διαιτητής: Ε. Γκορτσίλας

Κίτρινες: Άλβαρες, Μπαράλες

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Λούι, Κορνέλιους, Λάρσον, Περέιρα, Αντούνες, Φλόρες, Ντίας (70΄ Μπαρμπόσα), Μεντόσα (90΄+6 Μάρτενσον), Ντουάρτε (82΄ Βαρόνε), Βέργος (90΄+6 Μπελεβώνης)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Καρμόνα, Ατιένζα, Άλβαρες, Αντζουλάς, Μουνάφο (82΄ Ιγκλέσιας), Σανταφέ (46΄ Βαλιέντε), Τιλίκα (32΄ Κρεσπί), Σίτο, Ριέρα (64΄ Μπαράλες), Μπενίτο (64΄ Κανελλόπουλος)

