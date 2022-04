Πολιτική

Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: Σαρωτική νίκη Τσίπρα για την εκλογή προέδρου από τα μέλη – Τα αποτελέσματα

Υπερψηφίστηκε η πρόταση για εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για τον τρόπο εκλογής του προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Επί συνόλου εγγεγραμμένων μελών 5.784, ψήφισαν 4.681, υπήρξαν 5 άκυρα και 30 λευκά.

Η πρότασητου Αλέξη Τσίπρα για την εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από την κομματική βάση απέσπασε 3.438 (73,5% επί του συνόλου των ψηφισάντων). Η πρόταση των 14 μελών που πρόσκεινται στην «Ομπρέλα» απέσπασε 1.208 ψήφους (ποσοστό 25,8%).

