Ολυμπιακός – Λάρισα: Νίκησε χωρίς… να ιδρώσει

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός έπαιξε στο ρελαντί κι ένα ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο, ήταν αρκετό για να του χαρίσει την νίκη.

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός ενεργοποίησε τις... μηχανές του στην τρίτη περίοδο και χωρίς να... ιδρώσει πήρε τη νίκη στο ΣΕΦ, απέναντι στη Λάρισα. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν άνετα στο τελικό 93-84, για την 22η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, βελτιώνοντας σε 20-1 το ρεκόρ τους και βάζοντας... φρένο στους Θεσσαλούς, οι οποίοι προέρχονταν από πέντε σερί νίκες.

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, που πλέον επικεντρώνεται στα πλέι οφ της Euroleague με τη Μονακό, ο Σάσα Βεζένκοφ με 22 πόντους, ενώ από τη Λάρισα ξεχώρισε ο Τζέιλεν Χάντσον με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό για τον Ολυμπιακό, προκειμένου να δώσει τέλος στη σεμνή τελετή... Οι «ερυθρόλευκοι» έχοντας βρει ρυθμό από τα τέλη του πρώτου ημιχρόνου, μπήκαν αποφασισμένοι στην τρίτη περίοδο και εκτελώντας από μέση και μακρινή απόσταση, έτρεξαν το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 21-4, ξεφεύγοντας στο 25΄ με +19 (67-48) και μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Η «ερυθρόλευκη» άμυνα μπορεί να χαλάρωσε στη συνέχεια, αλλά με την επίθεση να συνεχίζει τις... υπερωρίες και τη φροντ λάιν να κερδίζει τις μάχες των ριμπάουντ, οι Πειραιώτες δεν απειλήθηκαν μέχρι το τελικό 93-84.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 46-44, 75-58, 93-84

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Συμεωνίδης, Δαρλαμήτσος, Κωνσταντινόπουλος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2, Ντόρσεϊ 7 (1), Λαρεντζάκης 9 (2), Φαλ 5, Βεζένκοφ 22 (2), Λούντζης 6, Σλούκας 15 (2), Μάρτιν 12, Πρίντεζης 1, Ζαν-Σαρλ 5, ΜακΚίσικ 9 (1).

ΛΑΡΙΣΑ (Τακιανός): Χάντσον 24 (3), Κρουμπάλι 4, Γκριν, Μάριτς 21, Μούντι 13 (3), Τσαϊρέλης 5, Καράμπελας 7 (2), Παπαντωνίου 3 (1), Μπέρζινς 7.

