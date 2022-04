Κόσμος

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στην Κολούμπια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρόμος και τραυματισμοί από τους πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο. Τουλάχιστον τρεις ένοπλοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς.



Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν (οι δέκα από σφαίρες) σε επεισόδιο με πυροβολισμούς μέσα σε εμπορικό κέντρο της Κολούμπια στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, η οποία προχώρησε σε τρεις προσαγωγές υπόπτων.

Ο αρχηγός της αστυνομίας στην Κολούμπια, Ουίλιαμ Χόλμπρουκ, δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως οι πυροβολισμοί στο εμπορικό Columbiana Centre ήταν τυχαίο περιστατικό, αλλά το απέδωσε σε «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» μεταξύ ενόπλων που γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο νωρίτερα για ισχυρή παρουσία αστυνομικής δύναμης στην περιοχή γύρω από το εμπορικό κέντρο, που βρίσκεται 16 χιλιόμετρα βόρεια του κέντρου της Κολούμπια, της πρωτεύουσας της αμερικανικής πολιτείας.

Κανείς δεν σκοτώθηκε στην ανταλλαγή των πυροβολισμών που σημειώθηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι (τοπική ώρα). Ωστόσο, δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες και οκτώ εξ αυτών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Από αυτούς, οι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, δήλωσε ο Χόλμπρουκ σε συνέντευξη Τύπου λίγες ώρες μετά το συμβάν.

Οι τραυματίες είναι ηλικίας από 15 έως 73 ετών, σημείωσε. Άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν το εμπορικό κέντρο.

Τουλάχιστον τρεις ένοπλοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς στο εμπορικό κέντρο, ο ένας εξ αυτών φέρεται να είχε πυροβολήσει νωρίτερα, δήλωσε ο Χόλμπρουκ, ο οποίος σημείωσε ότι και οι τρεις έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία - Μαριούπολη: Τελεσίγραφο της Μόσχας στους στρατιώτες να καταθέσουν τα όπλα

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε τη δοκιμή νέου οπλικού συστήματος (εικόνες)

Καιρός: Καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Κυριακή