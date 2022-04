Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε τη δοκιμή νέου οπλικού συστήματος (εικόνες)

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν δείχνουν χαμογελαστό τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας να πανηγυρίζει καθώς παρακολουθεί την δοκιμαστική βολή του όπλου.



Ο ηγέτης της Βορείου Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε τη δοκιμαστική βολή ενός νέου οπλικού συστήματος, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Πιονγκγιάνγκ (KCNA).

Από το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων στη Σεούλ έγινε γνωστό ότι εκτοξεύτηκαν δύο βλήματα από την ανατολική ακτή της Βορείου Κορέας προς τη θάλασσα. Τα βλήματα εκτοξεύτηκαν από την περιοχή Χαμχούνγκ γύρω στις 6 το απόγευμα (τοπική ώρα), έφθασαν τα 25 χιλιόμετρα στο απόγειό τους και διένυσαν απόσταση 110 χιλιομέτρων με μέγιστη ταχύτητα κάτω από 4 Μαχ (Mach), σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό επιτελείο.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Rodong Sinmun δείχνουν έναν χαμογελαστό Κιμ -- περιτριγυρισμένο από ένστολους αξιωματούχους -- να πανηγυρίζει καθώς παρακολουθεί αυτό που περιγράφεται ως δοκιμαστική βολή του όπλου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το KCNA, «το νέου τύπου κατευθυνόμενο οπλικό σύστημα… έχει μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορά στη δραστική βελτίωση της ισχύος πυρός των μονάδων πυροβολικού μεγάλης εμβέλειας στην πρώτη γραμμή και στην ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των τακτικών πυρηνικών όπλων» της χώρας.

Το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων δεν διευκρινίζει πότε έγινε η συγκεκριμένη δοκιμή, ωστόσο το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι το KCNA συνήθως αναφέρεται στη δραστηριότητα του Κιμ Γιονγκ Ουν το προηγούμενο 24ωρο.

Την Παρασκευή, η Βόρεια Κορέα γιόρτασε τα γενέθλια του «ιδρυτή» της, του Κιμ Ιλ Σουνγκ (παππού του σημερινού ηγέτη), με μια φαντασμαγορική εκδήλωση που περιελάμβανε πυροτεχνήματα και συγχρονισμένο χορό αλλά όχι στρατιωτική παρέλαση, όπως προέβλεπαν πολλοί αναλυτές.

Η τελευταία πυραυλική δοκιμή της Πιονγκγιάνγκ πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες αφότου η Βόρεια Κορέα επανέλαβε τις δοκιμές διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων για πρώτη φορά από το 2017.

Αξιωματούχοι σε Σεούλ και Ουάσινγκτον αναφέρουν ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να ξαναρχίσει σύντομα τις δοκιμές πυρηνικών όπλων.

