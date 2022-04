Βιασμοί ανηλίκων - Περού: Χημικός ευνουχισμός στους παιδεραστές

Κόσμος

Έρχεται ο «χημικός ευνουχισμός» για τους παιδεραστές στο Περού. Τι είναι και πώς γίνεται.

Ο πρόεδρος του Περού Πέδρο Καστίγιο δήλωσε χθες Σάββατο ότι η κυβέρνησή του εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής χημικού ευνουχισμού σε βιαστές ανηλίκων, μεταξύ άλλων δραστικών μέτρων για την καταπολέμηση τέτοιων εγκλημάτων.

«Αρκετά με τόση βία, τα σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών δεν θα γίνουν ανεκτά από αυτήν την κυβέρνηση, ούτε θα μείνουν ατιμώρητα» είπε ο Καστίγιο, ο οποίος δήλωσε «εξοργισμένος» μετά τον βιασμό ενός κοριτσιού μόλις 3 ετών, ο οποίος έχει συγκλονίσει τη χώρα.

Το μέτρο που προτείνει ο πρόεδρος Καστίγιο πρέπει να εγκριθεί από το περουβιανό κοινοβούλιο.

Ο Καστίγιο ανέφερε πως ο χημικός ευνουχισμός βιαστών ανηλίκων εφαρμόζεται ήδη σε χώρες όπως η Ρωσία, η Πολωνία, η Νότια Κορέα, η Ινδονησία και η Μολδαβία. Ο χημικός ευνουχισμός γίνεται με τη χορήγηση φαρμάκων που αναστέλλουν τη σεξουαλική επιθυμία.

Σύμφωνα με το περουβιανό υπουργείο Δικαιωμάτων των Γυναικών, περισσότεροι από 21.000 ανήλικοι έχουν πέσει θύματα βιασμού τα τελευταία 4 χρόνια. Μόνο το 2021 καταγράφηκαν 6.929 περιπτώσεις.

Στο Περού οι βιαστές ανηλίκων βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινές ισόβιας κάθειρξης.

