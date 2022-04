Υγεία - Περιβάλλον

Σανγάκη - Lockdown: Τι θα επιτρέψει την χαλάρωση των μέτρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μεγάλο στοίχημα για την χαλάρωση των μέτρων για τον κορονοϊό και ο στόχος της 20ης Απριλίου. Σκληρό lockdown και εικόνες χάους στην πόλη.

Η Σανγκάη έχει θέσει ως στόχο να σταματήσει μέχρι την Τετάρτη τη μετάδοση της Covid-19 έξω από τις περιοχές που έχουν τεθεί σε καραντίνα, δήλωσαν δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα, κάτι που θα επιτρέψει στη μεγαλυτερη πόλη της Κίνας να χαλαρώσει περαιτέρω τους περιορισμούς του λοκντάουν και να αρχίσει να επιστρέφει στην ομαλότητα.

Ο στόχος απαιτεί από τους αξιωματούχους να επιταχύνουν τα διαγνωστικά τεστ και τη μεταφορά των κρουσμάτων στα κέντρα καραντίνας, σύμφωνα με χθεσινή ομιλία τοπικού αξιωματούχου του Κομμουνιστικού Κόμματος, αντίγραφο της οποίας είδε το Ρόιτερς.

Η Σανγκάη έχει γίνει το επίκεντρο του μεγαλύτερου ξεσπάσματος της νόσου που έχει καταγραφεί στην Κίνα αφότου ο ιός ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 2019 στην Ουχάν και έχει καταγράψει περισσότερες από 320.000 μολύνσεις με Covid από τις αρχές Μαρτίου που άρχισε η αναζωπύρωση.

Κάτοικοι της Σανγκάης, που βρίσκονται σε λοκντάουν, δυσκολεύονται να βρουν τρόφιμα και έχουν χάσει εισόδημα, ενώ διαμαρτύρονται για το χωρισμό οικογενειών και για τις κακές συνθήκες που επικρατούν στα κέντρα καραντίνας. Κλειστά εργοστάσια και μποτιλιαρίσματα στις μεταφορές σε πολλά μέρη της Κίνας εξαιτίας των περιορισμών για την Covid-19 έχουν αντίκτυπο στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ο νέος στόχος της Σανγκάης για «μηδενικά κρούσματα Covid στο επίπεδο της κοινότητας» μέχρι τις 20 Απριλίου ανακοινώθηκε τις τελευταίες ημέρες στα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος και σε οργανισμούς όπως σχολεία, σύμφωνα με τις πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν διότι η πληροφορία δεν έχει κοινοποιηθεί.

Ο κινεζικός ορισμός των μηδενικών κρουσμάτων Covid στο επίπεδο της κοινότητας σημαίνει πως δεν εμφανίζονται νέα κρούσματα έξω από τις περιοχές που βρίσκονται σε καραντίνα.

Μια χθεσινή ομιλία του γραμματέα του κόμματος στην περιφέρεια Μπαοσάν της Σανγκάης περιέγραψε το νέο στόχο ως διαταγή που ήρθε επειδή η κατάσταση της πόλης έφθασε σε «κρίσιμο σημείο», με την ανησυχία του κόσμου να αυξάνεται και τις πιέσεις στον εφοδιασμό με τρόφιμα.

«Η Ομάδα Εργασίας του Κρατικού Συμβουλίου, η δημοτική επιτροπή του κόμματος και η δημοτική κυβέρνηση ζήτησαν το σημείο καμπής στην επιδημία να υπάρξει την 17η και το επίπεδο των μηδενικών κρουσμάτων Covid να επιτευχθεί την 20η (Απριλίου)», δήλωσε στην ομιλία του ο Τσεν Τζίε.

«Αυτή είναι μια στρατιωτική διαταγή, δεν υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης, μπορούμε μόνο να σφίξουμε τα δόντια και να δώσουμε τη μάχη για τη νίκη. Μπορεί επίσης να λεχθεί πως αυτή είναι μια ολική επίθεση, μια ύστατη μάχη για να αναστρέψουμε την τάση της επιδημίας», πρόσθεσε στην ομιλία του.

Η κυβέρνηση της Σανγκάης και το Κρατικό Συμβούλιο της Κίνας δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό. Σήμερα δεν κατέστη δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία με την περιφερειακή κυβέρνηση της Μπαοσάν εκτός των εργάσιμων ωρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυριακή των Βαΐων: Έθιμα και παραδόσεις

Χαλκίδα: Μπήκε στο ταξί και πέθανε λίγα λεπτά μετά

Καιρός: Καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Κυριακή