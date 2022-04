Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Παιδί τραυματίστηκε μέσα σε πλοίο

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Ένα κοριτσάκι ενός έτους τραυματίστηκε χθες το απόγευμα μέσα στο πλοίο «BLUE STAR MYCONOS», λίγο πριν τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, το παιδάκι σύμφωνα με δήλωση οικείου της, τραυματίστηκε στα δάχτυλα του αριστερού της χεριού, στην πόρτα εισόδου-εξόδου του ανοιχτού καταστρώματος του πλοίου.

Μετά τον κατάπλου του εν λόγω πλοίου, το κοριτσάκι παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα και διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

