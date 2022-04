Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παγώνη: Με μάσκες στις εκκλησίες και μεγάλη προσοχή

Πάσχα στο χωριό με προσοχή, μάσκες και αποστάσεις. Τι είπε για την μετάλλαξη Όμικρον 2.



Θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό φέτος, τόνισε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι", η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή και τόνισε ότι πρέπει να πάμε στις εκκλησίες την Μεγάλη Παρασκευή και την Ανάσταση, τηρώντας τα μέτρα προστασίας, φορώντας μάσκες και με αποστάσεις.



Η κ. Παγώνη υπογράμμισε ότι η μετάλλαξη Όμικρον 2 του κορονοϊού είναι πολύ μεταδοτική και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να προστατέψουμε τις οικογένειας μας, γυρνώντας από τις διακοπές του Πάσχα.



Ο κορονοϊός είναι εδώ, θα συνεχίσει να είναι εδώ και πρέπει να προσέξουμε πολύ, είπε τέλος η κ. Παγώνη.

