Απάτη: Της έταζαν... έρωτα και της "έφαγαν" 130000 ευρώ!

Έταζαν έρωτα και πλούτιζαν. Τι κατήγγειλε το θύμα. Πώς έπεσαν στα "δίχτυα" των Αρχών οι απατεώνες.



Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας αλλοδαπή, η οποία από κοινού με δύο ακόμα άτομα, τα οποία αναζητούνται, εξαπάτησαν ημεδαπή και της απέσπασαν συνολικά 130.000 ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για απάτη, εγκληματική οργάνωση και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τον Αύγουστο του 2021, ενεργώντας από κοινού και παρουσιάζοντας στην παθούσα ψευδή γεγονότα ως αληθινά (όπως ενδιαφέρον για σύναψη προσωπικής σχέσης), κατάφεραν να της αποσπάσουν τμηματικά το ανωτέρω ποσό, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου μετέτρεψαν σε κρυπτονομίσματα.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα και στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, συνελήφθη η αλλοδαπή, αφού προηγουμένως είχε παραλάβει το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.

