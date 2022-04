Οικονομία

ΕΝΦΙΑ 2022: Πώς να εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό

Βήμα - βήμα η διαδικασία για την εκτύπωση του εκκαθαριστικού του ΕΝΦΙΑ. Πότε θα αναρτηθούν στο Taxisnet.



Ξεκίνησε η εκκαθάριση του νέου ΕΝΦΙΑ από την ΑΑΔΕ, υπολογίζοντας τα ποσά με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες.

Τα εκκαθαριστικά του νέου ΕΝΦΙΑ θα ανέβουν στο Taxisnet εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ μπορείτε να το βρείτε στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ. Θα χρειαστείτε τους κωδικούς του Taxisnet για να μπείτε στην εφαρμογή.

Αναλυτικά τα βήματα:

Μπαίνετε στην αρχική σελίδα του myAADE

Κάνετε κλικ στο παράθυρο «Εφαρμογές»

Κάνετε κλικ στην επιλογή «Πολίτες»

Κάνετε κλικ στην επιλογή «Ακίνητα»

Κατεβαίνετε στην επιλογή «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ»

Θα ανοίξει η σελίδα με τον ΕΝΦΙΑ και το Ε9. Βάζετε τους κωδικούς Taxisnet και μπαίνετε στην εφαρμογή.

Επιλέγετε το έτος 2022 και βλέπετε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2022.