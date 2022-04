Πολιτική

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Θεοδωρικάκος: Η αλήθεια θα λάμψει

Τι είπε για την Αστυνομία, την εγκληματικότητα αλλά και την ενεργειακή κρίση.



Τη βεβαιότητα ότι «η αλήθεια θα λάμψει» στην πολύκροτη υπόθεση των θανάτων των τριών παιδιών στην Πάτρα, εξέφρασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά μας. Η αστυνομία είναι δίπλα στον πολίτη, απελευθερώνονται δυνάμεις από πάρεργα που έκανε μέχρι τώρα η αστυνομία για να αυξηθεί η δύναμή της στις γειτονιές και για αυτό η εγκληματικότητα σταδιακά μειώνεται τόσο στο λεκανοπέδιο της Αττικής όσο και στην υπόλοιπη χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε δε ότι το τελευταίο διάστημα, υπάρχουν αλλεπάλληλες εξιχνιάσεις εγκλημάτων και όλοι οδηγούνται στη δικαιοσύνη. «Το ίδιο συμβαίνει και με την υπόθεση των ημερών. Να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στην αστυνομία και τις ανακριτικές αρχές. Η αλήθεια θα λάμψει», υπογράμμισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Αναφερθείς στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια που μαστίζει την ελληνική κοινωνία, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι πρώτο μέλημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού είναι «να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την ελληνική οικογένεια, κάθε ελληνικό νοικοκυριό, γιατί υπάρχει μεγάλη δοκιμασία από την ακρίβεια, από τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος που έχουν εκτοξευτεί».

Μάλιστα, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός δίνει μάχη στην Ευρώπη ώστε η Ε.Ε να αναλάβει συνολικά τη στήριξη των νοικοκυριών, ενώ είναι ξεκάθαρη η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να εκπονήσει εθνικό σχέδιο για τη μείωση των τιμών του ρεύματος.

