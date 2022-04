Οικονομία

“23o Capital Link Invest In Greece Forum”: Το πανόραμα του Συνεδρίου (εικόνες)

Στην “συνάντηση κορυφής” για την ελληνική Οικονομία και τις επενδύσεις, συμμετείχαν κορυφαίοι Αμερικανοί και διεθνείς επενδυτές, μεγάλες Επιχειρήσεις, Τράπεζες και Οργανισμοί, καθώς και ανώτερα κυβερνητικά στελέχη.

Με κεντρικό θέμα “A New Era - A New Direction for Greece”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New Direction for Greece" τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022, με φυσική παρουσία, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, με την υποστήριξη των Κορυφαίων Χορηγών CITI & Tsakos Energy Navigation (TEN) Ltd. καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών, πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Το Συνέδριο ξεκίνησε με ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω webcast με θέμα “A New Era – A New Direction For Greece”. O κ. Μητσοτάκης, απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές, μέσω βίντεο:

Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί φίλοι,

Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι σήμερα σε εσάς με την ευκαιρία του 23ου ετήσιου Capital Link. Το πρώτο που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία μετά από δύο διαδοχικά ψηφιακά φόρουμ. Μετά από σχεδόν τρία χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε έναν απολογισμό τόσο των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει όσο και των αποτελεσμάτων που έχουμε πετύχει. Είμαστε τώρα ένα ανθεκτικό έθνος που έχει εμπιστοσύνη στο μέλλον του. Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 ήταν ακόμα πιο δυναμική από ό,τι αναμενόταν, και θα ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους. Και η ανεργία μειώθηκε με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες, φτάνοντας πιο χαμηλά από τα προ πανδημίας επίπεδα, στο χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.

Γνωρίζουμε βεβαίως ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Το 2022 δεν αποδεικνύεται λιγότερο ταραχώδες από τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνιστά σοβαρή πρόκληση σε πολλαπλά μέτωπα. Ο πληθωρισμός επηρεάζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Και φυσικά η πανδημία ελλοχεύει πάντα. Τα καλά νέα είναι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη στην οποία βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε μεγάλες προκλήσεις και να επιφέρουμε αλλαγές προς το καλύτερο.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε όλες τις οφειλές προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι οποίες προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο. Μεγάλες πολυεθνικές πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς, από τον τουρισμό μέχρι τα data centers, και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι την τεχνολογία ημιαγωγών. Οι ελληνικές επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές, δυναμικές και εξωστρεφείς στην προσπάθειά τους να διαπρέψουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Και η χώρα μας μετατρέπεται σε σημαντικό τεχνολογικό κόμβο, με ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτύσσονται ραγδαία και να χτίζουν συνεργασίες με εταιρείες που έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στα αντίστοιχα πεδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης σκέφτονται να επιστρέψουν -αυτό γίνεται και πράξη. Η εμπειρία τους στο εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για εμάς. Καθώς παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες, περισσότεροι Έλληνες της αποκαλούμενης γενιάς του brain drain θα επιλέξουν να τις εκμεταλλευτούν. Και καθώς η δεξαμενή ταλαντούχων ανθρώπων μεγαλώνει, περισσότερες επιχειρήσεις θα επιλέξουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, κάτι που θα οδηγήσει σε έναν ενάρετο κύκλο για την οικονομία και τη χώρα συνολικά.

Κυρίες και κύριοι,

Tο 2019, όταν μίλησα για πρώτη φορά στο Capital Link ως Πρωθυπουργός, περιέγραψα τη φιλόδοξη ατζέντα μας σε διάφορους τομείς. Αναφέρθηκα στον στόχο μας να ελαφρύνουμε τη φορολογία και να μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Αναφέρθηκα στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, στις προσπάθειές μας να ψηφιοποιήσουμε το κράτος, αλλά και στον στόχο μας να μειώσουμε δραστικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στον τραπεζικό τομέα.

Σχεδόν τρία χρόνια έχουν παρέλθει από τότε, και παρά την πανδημία και αρκετές άλλες κρίσεις που προέκυψαν, υλοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας. Οι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν, η αξία της μετοχής της ΔΕΗ έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί και η εταιρεία ολοκλήρωσε μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μεγάλη επιτυχία. Η ψηφιοποίηση του κράτους έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες οδεύουν προς μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων το επόμενο έτος. Και, βεβαίως, έπονται κι άλλα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η όρεξή μας για μεταρρυθμίσεις παραμένει αμείωτη.

Πέρα από την ήδη φιλόδοξη ατζέντα μας, έχουμε τον επιταχυντή που ακούει στο όνομα «Ελλάδα 2.0», το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, ένα σύνολο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Η χώρα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών θα διευκολύνει τα σχέδιά μας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το σύνολο των δανείων διοχετεύεται στον ιδιωτικό τομέα μέσω του τραπεζικού συστήματος, με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο. Πιστεύω ακράδαντα ότι -όπως καταδεικνύει ο τίτλος του φετινού συνεδρίου- η Ελλάδα όντως εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Σε αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα - ανεξάρτητα από το πού ζει- μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια. Μαζί χτίζουμε κάτι πολύ σημαντικό. Και σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία”.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, ανέπτυξε την αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, κάνοντας κεντρική ομιλία με θέμα : «ACCELERATING GROWTH - GOVERNMENT ECONOMIC POLICY & OBJECTIVES».

Ο Υπουργός συμμετείχε στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα κατά τη διάρκεια του οποίου έκαναν ομιλίες : o κ. Stefan Jekel, Head of International Listings– New York Stock Exchange, ο κ. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi, ο Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder, President & CEO - TEN Ltd., που μίλησε σχετικά με το θέμα “The State of Greek & Global Shipping”, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Chairman & Chief Executive Officer της PFIZER, Dr. Albert Bourla.

Ακόμη, συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων με ξένους θεσμικούς εΕπενδυτές, πλαισιωμένος από τον κ. Δημήτριο Τσάκωνα, Γενικό Διευθυντή – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από one-to-one meetings με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε κεντρική ομιλία κατά τη διάρκεια του επίσημου μεσημεριανού γεύματος του Συνεδρίου και παράλληλα προλόγισε τον Chairman & Chief Executive Officer της PFIZER, Dr. Albert Bourla, ο οποίος απηύθυνε κάλεσμα για επενδύσεις στην Ελλάδα.

Επίσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων με Ξενους θεσμικούς Επενδυτές, πλαισιωμένος από τους κκ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, κ. Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Υπερταμείο (HCAP), & κ. Δημήτρη Πολίτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο – ΤΑΙΠΕΔ (HRAF).

«Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης»

Στο πλαίσιο του 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New Direction for Greece", το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν για ακόμη μια χρονιά, ειδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος, την «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange - «Ημέρα Ελλάδος - Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης».

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και έδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή.

O κ. John Tuttle – Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE , καλωσόρισε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρείες, αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της Ελληνο-Αμερικανικής κοινότητας και τόνισε ότι η δέσμευση του NYSE στην ελληνοαμερικανική διασπορά, στη ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και στις εισηγμένες εταιρείες του NYSE, παραμένει ισχυρή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών και άλλων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εκπροσώπων των εταιριών που συμμετείχαν στο 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New Direction for Greece", που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την προηγούμενη ημέρα.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός Οικονομικών κος. Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τους κ. Γεωργιάδη, Παπαθανάση και Τσακλόγλου, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις ΗΠΑ, την Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE κ. Τed PETRONE, Vice Chairman, NAVIOS GROUP – κ. Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member of the Board, SAFE BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον κ. Χρήστο Μπαλάσκα, Vice President & General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation

Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου Χρηματιστηρίου στον κόσμο, συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια.

Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε αυτό.

Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Επίσημο δείπνο – Τελετή βράβευσης

Την Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, το 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era - A New Direction for Greece", έκλεισε τις εργασίες του με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε ο κ. Alex Fotakidis, Partner & Head of Greece - CVC Capital Partners, με το “2021 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.

Το βραβείο αναγνωρίζει την συμβολή της CVC Capital Partners και του Alex Fotakidis, του εταίρου που ηγείται της ελληνικής επενδυτικής ομάδας καθώς, με το εντυπωσιακό και ευρύ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα, όχι μόνο συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, αλλά επίσης αναδεικνύουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό, στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Οι επενδύσεις της CVC Capital Partners προσδίδουν άμεση ώθηση στην ελληνική οικονομία και ψήφο εμπιστοσύνης που μπορεί να συνδράμει στην προσέλκυση επιπλέον ξένων επενδύσεων.

Το “Capital Link Hellenic Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την εξαιρετική συμβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της παγκόσμιας επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award το 2012 είχε απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow Chemical Company, το 2013 στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos Investments, το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co., το 2017 στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International, το 2018, στον κ. Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO of Mytilineos και το 2019 στον κ. John Paulson, President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc.

Την Κύρια Ομιλία πραγματοποίησε η Maria Olson, Office Director for Southern European Affairs - U.S. DEPARTMENT OF STATE, ενώ στην εκδήλωση συμμετείχε ο νέος Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, George J. Tsunis καθώς και η Πρέσβειρα της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Μαρία Θεοφίλη.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, καλύφθηκαν μείζονα ζητήματα και τομείς της οικονομίας, με την συμμετοχή κορυφαίων ομιλητών, σε πάνελ, μεταξύ των οποίων ήταν τα ακόλουθα:

GREEK ECONOMY ROUNDTABLE – IMPLICATIONS FROM THE UKRAINE CRISIS – REFORMS ENHANCING THE BUSINESS & INVESTMENT LANDSCAPE

Συντονιστής: κ. George Bersis, Partner – POTAMITISVEKRIS

Ομιλητές:

“Reinforcing Greece’s Public Revenue & Taxation System”: κ. George Pitsilis - Governor – Independent Authority for Public Revenue – Hellenic Republic

“Labor & Pension Reform”: H.E. Panos Tsakloglou, Deputy Minister of Labour & Social Affairs – Hellenic Republic

Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist, Deputy General Manager – EUROBANK

κ. Filippo Taddei, Senior European Economist, Executive Director – Goldman Sachs International

GREECE’s FORAY INTO THE INTERNATIONAL DEBT & EQUITY CAPITAL MARKETS

Συντονιστής: κ. Apostolos Gkoutzinis, Partner – Milbank

Ομιλητές:

κα. Myriam Zapata, Managing Director, Debt Capital Markets, Sustainable Finance ESG – BNP Paribas

κ. Paul Simpkin, Managing Director & Co-Head European Loans & Leveraged Finance – Citi

κ. Dimitris Kofitsas, Head of Greece Investment Banking Coverage and Financing – Goldman Sachs

κα. Alexandra Konida, Managing Director, Head of Wholesale Banking Greece – HSBC Greece

κ. Morven Jones, Managing Director, Head of Wholesale Banking Greece – HSBC

κ. Dimitrios Tsakonas, Director General – Public Debt Management Agency

κ. Konstantinos Alexandridis, CFO – Public Power Corporation of Greece – PUBLIC POWER CORPORATION S.A. (PPC S.A.)

GREEK BANKING SECTOR – GROWTH & DEVELOPMENT OUTLOOK

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ:

κ. Christos Megalou, Chief Executive Officer – Piraeus Bank

ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:

Συντονιστής: κ. Georgios Papadimitriou, Partner, Accounts & Markets Leader, Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia – EY

Ομιλητές:

κ. Lazaros Papagaryfallou, General Manager/CFO – Alpha Bank

κ. Luca Maiorana, Head of FIG Emerging Europe, Head of Fintech and Asset Management Banking Coverage – Barclays

κα. Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board – European Central Bank

κ. Christos Christodoulou, Group CFO – National Bank of Greece

κ. Jose Manuel Gasalla Benitez, Partner | Private Capital – Oliver Wyman

κ. Theodore Gnardellis, Executive General Manager, Group CFO – Piraeus Bank

LARGE PROJECTS TRANSFORMING GREECE – Business & Investment Opportunities

Συντονιστής: κ. Panayotis Bernitsas, Managing Partner – Bernitsas Law

Ομιλητές:

H.E. Nikos Papathanasis, Alternate Minister of Development & Investments – Private Investments & PPPs – Hellenic Republic

κα. Ravina Advani, Head of Energy Natural Resources & Renewables Coverage – BNP Paribas

κα. Penelope Lazaridou, General Financial Manager – Executive Board Member - GEK TERNA

κ. Christos Balaskas, Vice President & General Manager - Greece – Eldorado Gold Corporation

κ. Gregory D. Dimitriadis, CEO & Member of the Board of Directors – Hellenic Corporation of Assets and Participations SA

THE NEW ENERGY & UTILITIES LANDSCAPE IN GREECE

Συντονιστής: κ. Yannis Kourniotis, Partner, Head of Project Finance & Development – Lambadarios Law Firm

Ομιλητές:

κ. Ioannis Karampelas, CEO – ADMIE (IPTO) Holding SA

κ. Pablo Escondrillas, Managing Director, European Power & Utilities – Citi

κ. Harry Sachinis, CEO – Athens Water Supply & Sewerage Company SA (EYDAP)

κ. Vasilis Tsaitas, Chief Financial Officer – Hellenic Petroleum Holdings S.A.

κ. Vlasios Souflis, Director of International Business Development – Lightsource bp

κ. Konstantinos Mavros, CEO – PPC Renewables

TOURISM & HOSPITALITY – SHORT TERM CHALLENGES – LONG TERM OPPORTUNITIES

Συντονιστής: κ. Dimitrios Christopoulos, Managing Partner – D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS

Ομιλητές:

κ. Andreas Taprantzis, CEO – AVIS Greece

κ. Konstantinos Zikos, Deputy General Secretary – Greek National Tourism Organization, GNTO

κ. Manolis Sigalas, Managing Director of Southern Europe – HILL INTERNATIONAL

FORUM OVERVIEW

Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 14 θεματικές Ενότητες και με τη συμμετοχή 64 Ομιλητών Υψηλού Επιπέδου, διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών συνδυάζοντας την ελληνική και την αμερικανική κυβερνητική προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών χρηματοδοτών και επενδυτών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς ο αντίκτυπος της πανδημίας είναι ακόμα αισθητός στην παγκόσμια οικονομία. Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας είναι προκλήσεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή, ο νέος πόλεμος στην Ουκρανία επαναχαράσει τον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη, εντείνοντας τη παγκόσμια αβεβαιότητα.

“A New Era – A New Direction For Greece”: Υπό το φως αυτών των νέων προκλήσεων, η Ελλάδα έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα που δημιουργεί ελπιδοφόρες προοπτικές για το μέλλον. Ενδεικτικά, ο «Εκσυγχρονισμός και οι Επενδύσεις» βρίσκονται στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του μεγαλύτερου σχεδίου που εκπονήθηκε στην σύγχρονη ελληνική ιστορία στοχεύοντας στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, μετατρέποντας το σε ανταγωνιστικό και εξωστρεφές με ψηφιακό και αποτελεσματικό υπόβαθρο. Το ποσό των περίπου 31 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να εκταμιευθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – επιπροσθέτως των κονδυλίων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα και τα οποία περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, μπορεί να αποτελέσει τον απαραίτητο για την Ελλάδα πόλο έλξης σημαντικών και πρόσθετων ξένων επενδύσεων.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης (μέσω webcast)

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών

Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ

Ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA)

Ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ΔΣ – Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ)

Ο κ. Δημήτρης Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος – ΤΑΙΠΕΔ (HRAF)

H κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ

Η κα. Μαρία Θεοφίλη, Πρέσβης της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η κα. Maria Olson, Office Director, Office of Southern European Affairs, Bureau of European and Eurasian Affairs – U.S. Department of State

Ο κ. Geoffrey R. Pyatt, Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα - μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος

O κ. George J. Tsunis, Ambassador-Designate of the United States to Greece

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

H κα. Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board – European Central Bank

Ο Dr. Albert Bourla, Chairman & Chief Executive Officer – PFIZER

Ο κ. Stefan Jekel, Head of International Listings – New York Stock Exchange

Ο κ. Δημήτριος Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)

Χορηγός επικοινωνίας του Συνεδρίου ήταν ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ.

