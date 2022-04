Life

“Ελλάδα Έχεις Ταλέντο”: Οι νικητές του 3ου ημιτελικού (εικόνες)

Μετά από έναν συγκλονιστικό 3ο Ημιτελικό, το «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» ανέδειξε τρεις ακόμη νικητές, οι οποίοι πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό!

Ο 3ος Ημιτελικός του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» ολοκληρώθηκε και τρεις ακόμη διαγωνιζόμενοι πήραν το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό!

Το Σάββατο 16 Απριλίου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Έλενα Χριστοπούλου και η Κρυσταλλία Ρήγα, μαζί με τους Νικόλα Ράπτη και Σταύρο Σβήγκο απόλαυσαν, ακόμη 10 εντυπωσιακά act.

Το έργο των κριτών ήταν για άλλη μια φορά δύσκολο, οι οποίοι, όμως, στο τέλος ξεχώρισαν τους KINGS DON'T CARE, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΣΑΜΑΔΟ, ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΙΚΟΥΡΑ, KSENIIA KOCHENKOVA και CRIZEL BACULI.

Το απευθείας εισιτήριο για τον Τελικό αποφάσισαν να το δώσουν στη street dance εμφάνιση των KINGS DON'T CARE και στη συγκλονιστική ερμηνεία του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΜΑΔΟΥ.

Η ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΙΚΟΥΡΑ, η KSENIIA KOCHENKOVA και η CRIZEL BACULI τέθηκαν στην κρίση του τηλεοπτικού κοινού το οποίο, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, αποφάσισε με τη θετική του ψήφο να περάσει στον Μεγάλο Τελικό τις απαιτητικές ακροβατικές ασκήσεις της KSENIIA KOCHENKOVA από την Ουκρανία.

Μη χάσετε τον 4ο Ημιτελικό του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», το Σάββατο 30 Απριλίου στις 20:00, που υποδέχεται τους τελευταίους 10 διαγωνιζόμενους, οι οποίοι θα ανέβουν στη σκηνή του σόου με σκοπό να διεκδικήσουν την είσοδό τους στον Μεγάλο Τελικό, αλλά και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ.

