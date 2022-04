Οικονομία

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Πότε ξεκινά, ποιους αφορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρχεται η ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Πότε ξεκινά η εφαρμογή της, ποιους κλάδους αφορά.

Από την 1η Ιουλίου 2022, ξεκινά η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους κλάδους των τραπεζών και των σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους, ενώ, από την 1η Ιουνίου, ξεκινά για όλες τις επιχειρήσεις η πρώτη φάση εφαρμογής του «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η κάρτα εργασίας, που θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας, διασφαλίζει το ωράριο εργασίας και τις υπερωρίες, καθώς θα σημάνει την καθημερινή και άμεση (σε πραγματικό χρόνο) κοινοποίηση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της έναρξης και λήξης εργασίας για κάθε εργαζόμενο.

Για την προετοιμασία των επιχειρήσεων και την ενημέρωση των εργαζομένων, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων γνωστοποιεί σήμερα τις βασικές προδιαγραφές υλοποίησης των νέων ρυθμίσεων.

Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

-Από 1/6/2022, ξεκινά η απογραφική διαδικασία του ωραρίου απασχόλησης από όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους μισθωτής εξαρτημένης εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο εργοδότης θα δηλώνει για κάθε εργαζόμενο τα γενικά στοιχεία που αφορούν τη σχέση εργασίας, το ωράριο απασχόλησης (είτε σταθερό εβδομαδιαίο είτε μεταβαλλόμενο ανά ημέρα), τις έκτακτες τροποποιήσεις του ωραρίου, υπερωρίες και άδειες.

Μετά την υποβολή της δήλωσης, το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» θα εμφανίζει το προγραμματισμένο ωράριο εργασίας ανά εργαζόμενο, το οποίο θα είναι άμεσα διαθέσιμο σε εργοδότη και εργαζόμενο σε ψηφιακή μορφή ημερολογίου. Οι εργαζόμενοι θα έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτό, μέσω του myErgani mobile app ή του myErgani web portal (https://myErgani.gov.gr).

- Η απογραφική διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2022 για όλες τις επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ που θα πρέπει, λόγω εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας από 1ης Ιουλίου, να την έχουν ολοκληρώσει μέχρι τις 30 Ιουνίου.

- Επιχειρήσεις που ήδη χρησιμοποιούν σύστημα ωρομέτρησης θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με τον νέο μηχανισμό της κάρτας εργασίας στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

- Αναπτύσσεται και θα διατεθεί στις επιχειρήσεις η νέα εφαρμογή για φορητές συσκευές myErgani CardScanner, με την οποία θα γίνεται η ανάγνωση της κάρτας εργασίας των υπαλλήλων (σε μορφή QR Code) κατά την προσέλευση/αποχώρηση από την εργασία και αυτόματη υποβολή της πληροφορίας στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

Η κάρτα εργασίας κάθε υπαλλήλου θα είναι διαθέσιμη μέσα από την αντίστοιχη εφαρμογή για φορητές συσκευές myErgani για τους εργαζόμενους, η οποία θα διατεθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: Το τάμπλετ της Τζωρτζίνας, τα νέα στοιχεία και ο γονιδιακός έλεγχος

Κυριακή των Βαΐων: Έθιμα και παραδόσεις

“Ελλάδα Έχεις Ταλέντο”: Οι νικητές του 3ου ημιτελικού (εικόνες)