Επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Έβρο: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ανακοίνωση σχετικά με το αιματηρό επεισόδιο στα ελληνοτουρκικά σύνορα εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Ανακοίνωση για το επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ελληνοτουρκικά σύνορα του Έβρου και τον εντοπισμό μίας νεκρής γυναίκας εξέδωσε η Αστυνομία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Χθες Σάββατο, 16 Απριλίου 2022, και ώρα 20:50 σε περιοχή του Έβρου στο Σουφλί, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης εντόπισαν ομάδα ατόμων να επιβιβάζεται από την απέναντι όχθη σε πλαστική βάρκα με σκοπό την παράνομη είσοδο στη χώρα μας.

Προκειμένου να αποτραπεί η συγκεκριμένη διέλευση, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε χρήση φακών και φωνητικών προειδοποιήσεων σχετικά με την ιδιότητά τους («Αστυνομία – Γυρίστε πίσω»), ωστόσο εκείνη τη στιγμή από την απέναντι πλευρά ακούστηκαν πυροβολισμοί, η κατεύθυνση των οποίων δεν μπορούσε να διαπιστωθεί λόγω του σκότους.

Για τη διασφάλιση της σωματικής τους ακεραιότητας οι Έλληνες αστυνομικοί έσπευσαν να καλυφθούν, πυροβολώντας προειδοποιητικά στον αέρα, καθώς οι πυροβολισμοί από την απέναντι πλευρά συνεχίζονταν σε ριπές με τον ίδιο ρυθμό προς άγνωστη κατεύθυνση.

Όταν η βάρκα κατέφθασε στην ελληνική όχθη, πέντε από τους μετανάστες αποβιβάστηκαν από αυτή, ενώ οι υπόλοιποι επέστρεψαν πίσω. Οι τέσσερις από αυτούς κατάφεραν να φτάσουν στη στεριά κολυμπώντας ενώ μία γυναίκα παρέμεινε να επιπλέει στο νερό και όταν οι αστυνομικοί την ανέσυραν με δυσκολία, διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Όπως διαπιστώθηκε η σωρός έφερε στην πίσω δεξιά θωρακική χώρα τραύμα, όμοιο με πυροβολισμού και μεταφέρθηκε για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, όπου από την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή η αιτία θανάτου είναι πυροβολισμός από πολύ κοντινή απόσταση (μερικά εκατοστά) με χρήση όπλου μικρού διαμετρήματος.

Οι διασωθέντες, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, εξετάσθηκαν σχετικά και προέκυψε ότι για τη μεταφορά τους στην Αθήνα είχαν πληρώσει από 2.000 ευρώ ο καθένας σε κύκλωμα διακίνησης στην Κωνσταντινούπολη.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης".

