Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ντέρμπι “αιωνίων” υπ' αριθμόν... 58 στην Λεωφόρο

Η «μητέρα των μαχών», το ματς των «αιωνίων» αντιπάλων, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού που θα αναμετρηθούν απόψε.



Είναι μακράν του δευτέρου, το απόλυτο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η «μητέρα των μαχών», το ματς των «αιωνίων» αντιπάλων, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού που θα αναμετρηθούν απόψε (17/4, 21:30) σε επίπεδο πρωταθλήματος, για 209η φορά απ’ το 1930 κι έπειτα!

Το αποψινό clasico, θα είναι το 58ο ιστορικά που θα πραγματοποιηθεί στην παραδοσιακή έδρα του Παναθηναϊκού, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το οποίο θα φιλοξενήσει ξανά ντέρμπι «αιωνίων» με «κανονικές» συνθήκες -ήτοι με πληρότητα 100% στις εξέδρες- για πρώτη φορά μετά από περίπου 4,5 χρόνια και δη τον αγώνα της 28ης Οκτωβρίου 2017.

Κι αυτό με δεδομένο ότι τα δύο περσινά έγιναν κεκλεισμένων των θυρών λόγω της Covid-19 και το εφετινό της κανονικής περιόδου (16/1, 0-0) διεξήχθη με μέγιστη επιτρεπτή παρουσία έως 1.000 ατόμων στην κερκίδα, λόγω των μέτρων που ίσχυαν εκείνη την περίοδο για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Αν και στις συνολικά 208 έως τώρα αναμετρήσεις των δύο «μεγάλων» του ελληνικού ποδοσφαίρου σε επίπεδο πρωταθλήματος (Α' Εθνική/Super League), ο Ολυμπιακός έχει ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι του Παναθηναϊκού με 86 νίκες, έναντι 51 των «πράσινων» (έχουν καταγραφεί και 71 ισοπαλίες), στα ντέρμπι που έχουν γίνει στο «Απόστολος Νικολαΐδης», το «τριφύλλι» προηγείται του Ολυμπιακού...

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί πως ιστορικά, τα ντέρμπι των «αιωνίων» στο πρωτάθλημα, χωρίζονται σε τρεις περιόδους:

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (1929-30 έως 1958-59), όπου οι νικητές των μεγαλύτερων Ενώσεων, μονομαχούσαν στην τελική φάση για τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος. Στο Πρωτάθλημα Α’ Εθνικής, που δημιουργήθηκε την περίοδο 1959-60, με την ένωση και κατηγοριοποίηση του ελληνικού ποδοσφαίρου σε μία ενιαία μορφή, αλλά πάντα με ερασιτεχνικό χαρακτήρα. Στο Επαγγελματικό Πρωτάθλημα, που δημιουργήθηκε την περίοδο 1979-80 και «τρέχει» μέχρι τις ημέρες μας, με τις ομάδες της Α’ Κατηγορίας να είναι πλέον επαγγελματικές.

Ας δούμε λοιπόν, τις αντίστοιχες «ισορροπίες» στα ντέρμπι «αιωνίων» με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, ανά περίοδο.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Η πρώτη αναμέτρησή τους στη Λεωφόρο, την 1η Ιουνίου 1930, έμελλε να είναι και ιστορική, καθότι ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον Ολυμπιακό με 8-2, κάνοντας το καθοριστικό βήμα για τον τίτλο του πρωταθλητή. Ένα ματς που μνημονεύεται ακόμη και σήμερα, ως η μεγαλύτερη σε έκταση νίκη σε ντέρμπι «αιωνίων».

Μέχρι τη σεζόν 1958/59, όπου το πρωτάθλημα λειτουργούσε με τη μορφή των Ενώσεων και των πρωταθλητών τους, ο Παναθηναϊκός φιλοξένησε 18 φορές με τους «ερυθρόλευκους» στους Αμπελόκηπους, μετρώντας 7 νίκες, έναντι 6 του Ολυμπιακού, ενώ 5 ματς είχαν λήξει ισόπαλα. Υπέρ των «πράσινων», ήταν και τα γκολ με 30 υπέρ και 22 κατά.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ

Από τη συγκρότηση της Α’ Εθνικής, με τη μορφή που έχει μέχρι σήμερα, μέχρι την εκκίνηση του επαγγελματισμού στο ελληνικό ποδόσφαιρο, οι «μάχες» στη Λεωφόρο ανάμεσα στους δύο «αιώνιους» έδιναν κι... έπαιρναν κάθε χρόνο.

Σε 20 χρονιές έως τη σεζόν 1978/79, η ισοπαλία έγινε το πλέον σύνηθες αποτέλεσμα στις «μονομαχίες» των δύο ομάδων, αφού 11 ντέρμπι τελείωσαν στο «Χ». Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός είχε 6 νίκες και ο Ολυμπιακός 3, όμως και πάλι τα τέρματα ήταν υπέρ των «πράσινων» με 20-15.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Από τα πρώτα κιόλας χρόνια του επαγγελματισμού, η Λεωφόρος άρχισε να περνάει σε... δεύτερη μοίρα, απ’ τη στιγμή που χτίστηκε το 1983 το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός «μετακόμισε» στο Στάδιο της Καλογρέζας για πρώτη φορά το 1984, αλλά επέστρεψε στο ιστορικό του «σπίτι» το καλοκαίρι του 2000, κάνοντας μία γερή ανακαίνιση κόστος 7 εκατ. ευρώ.

Έφυγε ξανά το 2005, επέστρεψε για μία σεζόν (2007/08), ξανάφυγε το καλοκαίρι του 2008, ξαναγύρισε το 2013 και πλέον επανήλθε στο ιστορικό «σπίτι» του απ’ τον αγώνα της 12ης Δεκεμβρίου 2020 με τον ΠΑΣ Γιάννινα (2-0).

Σε όλη αυτή τη διαδρομή με τις μετακινήσεις του μεταξύ Λεωφόρου κι ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός έχει υποδεχθεί άλλες 19 φορές τους «ερυθρόλευκους» στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με απολογισμό 7 νίκες, 7 ισοπαλίες και 5 «διπλά» των Πειραιωτών (17-18 τα γκολ υπέρ του Ολυμπιακού).

Συνολικά το… κοντέρ των 57 προηγούμενων αγώνων με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, έχει καταγράψει 20 «πράσινες» νίκες, 14 «ερυθρόλευκες», ενώ 23 ματς έμειναν στην ισοπαλία (67-55 τα γκολ υπέρ του «τριφυλλιού»).

ΠΕΝΤΕ ΦΟΡΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Υπάρχει βεβαίως και μία άλλη παράμετρος που πρέπει να καταγραφεί. Το γεγονός πως οι δύο «αιώνιοι» έχουν συναντηθεί κι άλλες πέντε φορές στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για αγώνα πρωταθλήματος, αλλά με γηπεδούχο τον… Ολυμπιακό!

Πρώτη φορά συνέβη την περίοδο 1931/32, με τις δύο ομάδες να μένουν στο ισόπαλο 1-1, ενώ δύο δεκαετίες μετά ο Ολυμπιακός «μετακόμισε» στην έδρα του «τριφυλλιού» από την περίοδο 1952/53, έως τη σεζόν 1955/56, διότι ανασκευαζόταν το παλιό «στάδιο Καραϊσκάκη». Απ’ αυτά τα συνολικά 5 ματς στη Λεωφόρο με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό, τα 4 έληξαν ισόπαλα και στο ένα επικράτησαν οι «ερυθρόλευκοι» (2-1 στις 23 Μαΐου 1956).

ΤΑ 57 ΝΤΕΡΜΠΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (18)

1929/30 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 8-2: 10', 30' Δ. Συμεωνίδης, 20', 25' Αγγ. Μεσσάρης, 52', 81' Πιερράκος, 72' αυτογκόλ Κουράντης, 76' Μηγιάκης - 55', 59' Γ. Ανδριανόπουλος

1930/31 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-3: 59' Δ. Μπαλτάσης, 60' Τσολίνας - 5' Ντ. Ανδριανόπουλος, 80' Β. Ανδριανόπουλος, 87' Τερεζάκης

1931/32 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-1: 25' Ρόκκος, 80' Τριανταφύλλης - 58' Ντ. Ανδριανόπουλος

1932/33 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 3-0: 1' Τριανταφύλλης, 15' Σουρμελής, 44' Πιερράκος

1933/34 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-1: 2' Ράγκος

1934/35 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-0: 50' Χριστοδούλου

1935/36 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 4-1: 65' Κρητικός, 74' Μηγιάκης, 80', 81' Τριανταφύλλης - 48' Βάζος

1936/37 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-1: 27' Βάζος

1938/39 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-3: 13' Ράγκος, 64' Θ. Συμεωνίδης, 80' Βάζος

1939/40 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1: 47' Τριανταφύλλης - 66' Βάζος

1948/49 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 3-2: 23', 26' Πετσανάς, 80' Σίμος - 38' Αποστολόπουλος, 83' Βασιλειάδης

1952/53 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1: 43' Ασημακόπουλος - 47' Δαρίβας

1953/54 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1: 46' Καζάκος - 7' Μουστακλής

1954/55 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-2: 36' Ασημακόπουλος - 38' Αποστολόπουλος, 83' Βασιλειάδης

1955/56 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0: -

1956/57 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-0: 5' Σοφιανός

1957/58 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1: 74' Θεοφάνης - 34' Κοτρίδης

1958/59 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-2: 13' Σιάηλος - 25' Μπέμπης, 22' Υφαντής

Α' ΕΘΝΙΚΗ (20)

1959/60 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0: -

1960/61 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-0: 48' Μπενάρδος

1961/62 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1: 48' Λουκανίδης, 61' Γκαβέτσος

1962/63 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-0: 48' Δομάζος, 63' Πανάκης

1963/64 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1: 29’ Πυτιχούτης - 75' Βασιλείου

1964/65 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1: 30' Παπαεμμανουήλ - 78' Γρηγοριάδης

1965/66 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1: 17' Λουκανίδης - 51' Μποτίνος

1966/67 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-1: 8' Γιούτσος

1967/68 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-0: 44' Λουκανίδης

1968/69 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0: -

1969/70 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0: -

1970/71 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-2: 58' Βλάχος, 74' Αντωνιάδης - 26' Καραβίτης, 47' Γιούτσος

1971/72 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 3-2: 59', 64' Αντωνιάδης, 78' Κουβάς - 19' πέν. Καραβίτης, 68' Παμπουλής

1972/73 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-1: 17' Αργυρούδης

1973/74 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1: 47' Δομάζος - 13' Λοσάντα

1974/75 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1: 14' Αντωνιάδης - 6' Πένια

1975/76 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0: -

1976/77 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-0: 55' Δομάζος, 74' Αλβαρέζ

1977/78 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-0: 79' Βαλλίδης

1978/79 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-3: 21', 43' Αλβαρέζ - 15' Κατσαβάκης, 36' Λοσάντα, 53' Κρητικόπουλος

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (19)

1979/80 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-0: 18' Υφαντίδης, 85' Αλβαρέζ

1980/81 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-1: 40' Κουσουλάκης

1981/82 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1: 80' Νικολάε - 52' αυτογκόλ Λιβαθηνός

1982/83 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-1: 13' Εσταβίγιο

1983/84 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0: -

2000/01 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0: -

2001/02 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1: 77' Ολισαντέμπε - 93’ πέν. Τζόρτζεβιτς

2002/03 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 3-2: 18' Ολισαντέμπε, 72’ Μπασινάς, 77’ Κόλκα - 9’ αυτογκόλ Χένρικσεν, 55’ αυτογκόλ Κυργιάκος

2003/04 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-2: 7' πέν. Μπασινάς, 81’ Γκούμας - 44’ Στολτίδης, 54’ Τζόρτζεβιτς

2004/05 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-0: 44' Κωνσταντίνου

2007/08 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0: -

2013/14 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-1: 90' Μήτρογλου

2014/15 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-1: 49' αυτογκόλ Μαζουακού, 78’ Πέτριτς – 90’+7’ Ντομίνγκες

2015/16 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-3: Άνευ αγώνος

2016/17 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-0: 15' Μπεργκ

2017/18 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-0: 56' Βιγιαφάνιες

2020/21 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-1: 6' Μαουρίσιο, 73' Σανκαρέ - 82' Ελ Αραμπί

2020/21* Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-4: 53' Μαουρίσιο - 7', 12' Μασούρας, 38', 72' Ελ Αραμπί

2021/22 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0: -

*Αγώνας για τα play off

