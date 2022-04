Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Έχω ψάξει για θανατηφόρες ουσίες - Τι είπε για την κεταμίνη

Αθώα δηλώνει μέσα από τις φυλακές η κατηγορούμενη για τον θάνατο της κόρης της. Πώς εξηγεί τις "ύποπτες" αναζητήσεις στο τάπλετ. Τι είπε για το τρίτο πρόσωπο στον γάμος της

Η προφυλακισμένη για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας, Ρούλα Πισπιρίγκου μίλησε μέσα από τη φυλακή στην εκπομπή του Mega «Έλα, Χαμογέλα», εμμένοντας στην άποψή της ότι κεταμίνη υπήρχε στο βαλιτσάκι των γιατρών. Η ίδια στη συνέχεια προσπάθησε να εξηγήσει τα ευρήματα στο τάμπλετ λέγοντας ότι μπορεί και η ίδια να έχει ψάξει για θανατηφόρες ουσίες.

Σχετικά με την κεταμίνη η Ρούλα Πισπιρίγκου ανέφερε χαρακτηριστικά πως μέσα στο δωμάτιο του παιδιού, της Τζωρτζίνας, τη μοιραία στιγμή ήταν «συγκεκριμένοι άνθρωποι. Εγώ, οι γιατροί και οι νοσηλευτές». Συνέχισε λέγοντας: «Εγώ δεν είμαι (η ένοχη), οι γιατροί δεν είναι, άρα…».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στο βαλιτσάκι των γιατρών που βρισκόταν στην παιδοχειρουργική, λέγοντας χαρακτηριστικά πως σύμφωνα με τη δικογραφία μέσα σε αυτό υπήρχε κεταμίνη: «Δεν χορήγησαν αλλά υπάρχει». Μάλιστα, σημειώνει πως αυτό φαίνεται και από την ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Σημειώνεται πως η εκπομπή παρουσίασε και την ανακοίνωση του νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού», η οποία αναφέρει πως δεν χορηγήθηκε ποτέ κεταμίνη στο παιδί, αν και διευκρινίζει ότι υπήρχε κεταμίνη μέσα στο βαλιτσάκι.

Η κατηγορούμενη έσπευσε να σημειώσει πως δεν έχει πρόσβαση σε κεταμίνη και «αυτό θα φανεί».

Αναλυτικά ο διάλογος με τη Ρούλα Πισπιρίγκου:

Σ. Χρ. : Τώρα περιμένεις το αίτημα αποφυλάκισης, σωστά; Το έχετε κάνει;

Ρ. Π.: Όχι, όχι, όχι ακόμα.

Σ.Χ: Εσένα ποιο σενάριο περνάει από το μυαλό σου αν αποδειχθεί και όπως φάινεται υπάρχουν στοιχεία για αυτό, ότι ήταν ανθρωποκτονία ο θάνατος της Τζωρτζίνας. Τι σενάριο περνάει από το μυαλό σου; Δεν μπορεί να μην το έχεις σκεφτεί.

Ρ.Π: Το έχω ξαναπεί και το είπα και στην ομολογία μου. Είναι κοινή λογική. Ήμασταν συγκεκριμένοι άνθρωποι μέσα στο δωμάτιό της. Εγώ, γιατροί και νοσηλευτές. Δεν υπήρχαν άλλοι. Εγώ λέω δεν είμαι, οι γιατροί λένε δεν είναι, άρα κάποιος από τους δύο είναι.

Σ.Χ: Περνάει από το μυαλό σου ότι μπορεί να ήθελε κάποιος άλλος να κάνει τέτοιο κακό σε εσάς;

Ρ.Π: Όχι, όχι, ποτέ, όχι, όχι για ποιον λόγο; Δεν υπήρχε κάποιος. Δεν μου αρμόζει να κατηγορώ. Έχουν βγει όλοι και έχουν κατηγορήσει εμένα, εγώ δεν είμαι σε θέση, δεν μου αρμόζει να κατηγορώ. Έχουν βγει όλοι και έχουν κατηγορήσει εμένα, εγώ δεν είμαι σε θέση, δεν μου αρμόζει να κατηγορήσω τον οποιονδήποτε. Αυτό θα φανεί, όποιος είναι θα φανεί. Αν είμαι εγώ θα φανεί.

Σ.Χ: Πώς το βλέπεις που παρόλο που έχουν βγει όλες αυτές οι, δεν ξέρω όλα αυτά τα πορίσματα και σας τα δώσαν σαν απάντηση, τώρα γυρνάνε πίσω και λένε να το ξαναδούμε και μήπως τελικά δεν ήταν και μήπως ήταν άλλος ο λόγος, πώς σου φαίνεται που αλλάζει, που αλλάζουν τα πορίσματα των ιατροδικαστών;

Ρ.Π: Επανεξετάζονται και ορθά κάνουν. Εγώ δεν θα επέμβω σε καμιανού τη δουλειά. Ό,τι αποφασίσουν θα το κάνω. Αλλά να σου κάνω μία ερώτηση, εγώ τώρα; Δηλαδή ξαφνικά όλοι οι ιατροδικαστές, όλοι οι παθολογοανατόμοι, έχουν κάνει λάθος, έτσι; Στα παιδιά τα δικά μου συγκεκριμένα και οι γιατροί τώρα ας πούμε στην κεταμίνη, δεν έχουν κάνει. Αλλά προσπαθούμε να βγάλουμε όλους λάθος για να βρούμε τι; Ότι βρήκαμε την ένοχη με την κεταμίνη που δεν έχει βρεθεί καν ακόμα και πρέπει να βάλουμε και τα άλλα δύο παιδιά γιατί αποκλείεται να είναι παθολογικά τα αίτια.

Σ.Χ: Την κεταμίνη όμως πως την εξηγείς εσύ Ρούλα; Τι περνάει από το μυαλό σου θέλω να μάθω. Τι σκέφτεσαι.

Ρ.Π: Έχω πει στην ομολογία μου πως την εξηγώ την κεταμίνη. Εγώ δεν την ήξερα την ουσία αυτή. Πρόσβαση δεν έχω πουθενά και αυτό φαίνεται σιγά σιγά και θα φανεί μέχρι το τέλος της υπόθεσης, εγώ δεν έχω πρόσβαση και η κεταμίνη απ’ ό,τι είδα και από τις απαντήσεις του «Παίδων» στη δικογραφία και αυτά, είναι στο βαλιτσάκι της ΜΕΘ που κατέβηκαν να διασωληνώσουν το παιδί.

Σ.Χ: Α, υπάρχει στο βαλιτσάκι τους μέσα, λες;

Ρ.Π: Η απάντησή τους αυτή είναι. Δεν είναι δική μου απάντηση. Η απάντηση του νοσοκομείου είναι μέσα στη δικογραφία.

Σ.Χ: Εγώ είδα ότι βγήκαν από το «Παίδων» και έκαναν μία ανακοίνωση ότι εμείς δεν χορηγήσαμε κεταμίνη.

Ρ.Π: Ναι, ναι. Δεν χορηγήσανε αλλά υπάρχει.

Σ.Χ: Στο «Παίδων»; Υπάρχει;

Ρ.Π: Ναι, ναι και στο βαλιτσάκι της ΜΕΘ, είπανε συγκεκριμένα που υπάρχει. Στην παιδοχειρουργική, στο βαλιτσάκι της ΜΕΘ, στις ΜΕΘ,στη ΜΕΝ, είναι η μονάδα νεογνών και στο ακτινοθεραπευτικό αν δεν κάνω λάθος.

Σ.Χ: Και αυτό είναι μέσα στη δικογραφία, Ρούλα;

Ρ.Π: Ναι. Εγώ από εκεί το ξέρω, δεν μπορώ να λέω πράγματα από το κεφάλι μου.

Σ.Χ: Ρούλα αυτό το διάστημα όλο που είσαι εκεί, ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα σου; Με ποιους έχεις επικοινωνία;

Ρ.Π: Με την οικογένειά μου και όλο το συγγενικό μου περιβάλλον, μέχρι και με αυτούς που δεν είχα, έχω τώρα. Είναι οι κουμπάρες και οι φίλες της αδερφής μου και δύο τρεις φίλοι δικοί μου, άντρες και ένα συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο με στήριξε, λίγο μετά το, όταν άρχισε όλη αυτή η δημοσιότητα, ένα άτομο που με στήριξε πάρα πολύ και με στηρίζει ακόμα.

Σ.Χ: Αισθάνεσαι ότι έχεις ένα περιβάλλον που μπορεί να σε στηρίξει ψυχολογικά αυτή τη στιγμή.

Ρ.Π: Σίγουρα. Και οι συνήγοροι έτσι;

Οι αναζητήσεις στο τάμπλετ

Σχετικά με τα όσα βρέθηκαν στο τάμπλετ της Τζωρτζίνας και την αναζήτηση τοξικών ουσιών 3 μέρες πριν το θάνατο της Τζωρτζίνας, σημείωσε ότι η ίδια έχει ψάξει θανατηφόρες ουσίες, καθώς έψαξε για μια νέα αναισθητική ουσία που δόθηκε στο παιδί. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως έψαξε την ουσία φαινοβαρβιτόλη που είχε χορηγηθεί στην Τζωρτζίνα και μάλιστα από το κινητό της.

Η κατηγορούμενη υποστήριξε πως στη δικογραφία δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. «Τρεις μέρες πριν το θάνατό της έχει ψαχτεί άλλη αναισθητική ουσία που χορήγησαν στην Τζωρτζίνα στην αγωγή της και προφανώς, γιατί κάτι άκουσα για διαφημίσεις και τα λοιπά, από κάτω θα έβγαινε και η διαφήμιση της κεταμίνης την οποία δεν πρόσεξα εγώ ποτέ και…δηλαδή, η αναζήτηση κεταμίνης έχει γίνει μόνο την ημέρα της σύλληψης. Δεν έχει ξαναγίνει».

Όπως αποκάλυψε η 33χρονη, άλλες θανατηφόρες ουσίες μπορεί να της είχε ψάξει η ίδια, και ανέφερε πως το τάμπλετ είναι συνδεδεμένο με το mail του κινητού της. «Δηλαδή ό,τι έχω ψάξει είναι το ίδιο mail».

Ερωτηθείσα για το αν άκουσε κάτι στο νοσοκομείο που αφορούσε μία ουσία και έψαξε για αυτήν, σημείωσε: «Ναι, ναι. Όχι, άκουσα. Ήταν ουσία που μπήκε μέσα στην αγωγή της. Τη φαινοβαρβιτάλη».

Αναφορικά με το τάμπλετ, η 33χρονη απάντησε πως το είχε μαζί της στο νοσοκομείο, όπως και το λάπτοπ ενώ πρόσβαση στο τάμπλετ όπως αποκάλυψε είχε και ο Μάνος Δασκαλάκης, τις ώρες που βρίσκονταν στο νοσοκομείο.

«Το τάμπλετ τους τελευταίους μήνες της το είχαμε (Τζωρτζίνα) απλά για να βλέπει παιδικά και διάφορα σίριαλ κοντά στο κρεβάτι της ή όπου καθόταν. Δεν το είχαμε για αναζητήσεις, ήταν δικό της το τάμπλετ. Γι’ αυτό και το έβαλα μαζί της γιατί έβαζα τα αγαπημένα αντικείμενα των παιδιών. Και στα τρία το έχω κάνει αυτό».

Στην ερώτηση γιατί τοποθετήθηκε το τάμπλετ κάτω από το κεφάλι της Τζωρτζίνας η 33χρονη ανέφερε πως εκείνη της το είχε βάλει από πάνω και δεν γνώριζε πως κατέληξε εκεί.

«Το έβαλα πάνω στο στήθος της. Κάτω από το σαγόνι της. Εκεί το έβαλα στα πλάγια. Ε, προφανώς από την, όπως κουνήθηκε, πήγε από κάτω, εντάξει».

«Δεν είχα σχέση με άλλον»

«Όταν ο Μάνος έφυγε με την Ίριδα από το σπίτι, του είχα πει να μην ξαναγυρίσει, γιατί εγώ θα προχωρήσω. Μου είχε απαντήσει ότι “προχώρησε, εύχομαι να βρεις τον καλύτερο”. Δεν ήταν σχέση αυτό που είχα. Με το παιδί αυτό είχα βρεθεί μία φορά. Είχαμε μια επικοινωνία μέσω μηνυμάτων και μια κουβέντα ανά δεύτερη – τρίτη μέρα», είπε η Ρούλα Πισπιρίγκου σχετικά με το «τρίτο πρόσωπο» με το οποίο φέρεται να είχε σχέση.

Πότε έφυγε ο Μάνος από το σπίτι

«Ο Μάνος έφυγε από το σπίτι για δικούς του λόγους. Στην αρχή έφυγε για δικούς του λόγους. Μετά που έγινε αυτό με το μωρό, το συζητήσαμε, έγινε τσακωμός και έφυγε οριστικά. Ο Μάνος είχε φύγει δύο ημέρες πριν, ξαναγύρισε την ημέρα που έγινε αυτό με τη μπέμπα, έκατσε μια βδομάδα και έφυγε. Μετά ξαναγύρισε αφού μπήκε η Τζωρτζίνα στην εντατική», περιέγραψε η Ρούλα Πισπιρίγκου για το πότε έφυγε ο Μάνος Δασκαλάκης από το σπίτι.

«Η Τζωρτζίνα δεν ήθελε το Μάνο γιατί είδε τον τσακωμό μεταξύ μας»

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι η μικρή Τζωρτζίνα δεν ήθελε να δει το Μάνο Δασκαλάκη μετά το θάνατο της Ίριδας, η ίδια είπε ότι «Μετά το θάνατο της Ίριδας η Τζωρτζίνα δεν τον ήθελε τον Μάνο επειδή είδε τον τσακωμό μεταξύ μας. Μετά την ανακοπή της Τζωρτζίνας είχε έρθει και καθόντουσαν παρέα. Το μόνο σημείωμα της Τζωρτζίνας που έχω εγώ ήταν με τα τρία αγγελάκια».

Οι απειλές στο Μάνο Δασκαλάκη

Η Ρούλα Πισπιρίγκου παραδέχτηκε και ότι είχε απειλήσει το Μάνο Δασκαλάκη. «Με τον Μάνο όταν είχαμε τσακωθεί του είχα στείλει μήνυμα ότι θα τον καταστρέψω. Μου είχε φανεί άδικο όλο αυτό που είχε συμβεί. Ότι ναι μεν σε χωρίζω, αλλά όταν πας να προχωρήσεις φταις. Την τωρινή του σχέση δεν μου την παραδέχτηκε. Μέχρι και τη σύλληψη ωρυόταν ότι ήταν μια φίλη. Μου ορκιζόταν στα κόκαλα των παιδιών ότι δεν έχει σχέση πριν τη σύλληψη. Τον ηχογράφησα, γιατί ήξερα ότι θα βγει να πει ότι δεν το έχει πει ούτε αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορώ να εξηγήσω τη στάση του Μάνου τώρα, δεν ξέρω πώς σκέφτεται. Λένε ότι μιλάω συνέχεια για το Μάνο. Ότι δεν είναι άγιος το είπα για αυτά που έκανε σε εμένα, δεν τον κατηγόρησα ποτέ για τα παιδιά. Δε θεωρώ ότι έχει κάτι να κρύψει», πρόσθεσε.

Απαντώντας, τέλος, στο πώς της φάνηκε ότι ο Μάνος Δασκαλάκης δήλωσε ότι δεν την ερωτεύτηκε ποτέ, η Ρούλα Πισπιρίγκου απάντησε ότι: «Δεν ξέρω ποια ήταν η συζήτησή τους, αλλά όταν δεν ερωτεύεσαι κάποιον δεν παντρεύεσαι. Μήπως εννοούσε ότι με αγάπησε κατευθείαν; Δεν ξέρω».

