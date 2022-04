Πολιτική

Τσίπρας: Θα κερδίσουμε τις εκλογές όποτε και να γίνουν

Με κεντρικό σύνθημα, «Αλλάζουμε για να αλλάξουμε τη χώρα», η ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο 3ο Συνέδριο του κόμματος.

Τη βεβαιότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν γίνουν εξέφρασε ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας κλείνοντας με την ομιλία του το 3ο Συνέδριο του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι «όσο καθυστερούν τόσο απομακρύνεται η δυνατότητα αξιοπρεπούς ήττας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στο μήνυμα του Συνεδρίου λέγοντας: «Το Συνέδριό μας έστειλε ήδη ένα ισχυρό μήνυμα από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα: Υπάρχει εναλλακτική στον κατήφορο. Υπάρχει σχέδιο για να ανασάνει η κοινωνία. Υπάρχει ελπίδα για να στηριχτεί η χώρα. Το μήνυμα είναι: Ξέρουμε, θέλουμε και μπορούμε. Να αναλάβουμε την ευθύνη της πολιτικής αλλαγής, της προοδευτικής διακυβέρνησης. Το μήνυμα είναι: Αλλάζουμε για να αλλάξουμε τη χώρα».

Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στις αποφάσεις του Συνεδρίου λέγοντας: "Με το Συνέδριό μας και τις αποφάσεις μας ξεκινά μια νέα εποχή για το κόμμα μας, για την Αριστερά, για τη προοδευτική παράταξη αλλά και για το αύριο της χώρας, για τη πολιτική αλλαγή και τη προοδευτική κυβέρνηση που έχει ανάγκη ο τόπος. Το Συνέδριό μας ανοίγει το δρόμο για έναν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πιο μαζικό, πιο ισχυρό, πιο δημοκρατικό αλλά και πιο ενωμένο. Σήμερα σε αυτό εδώ το γήπεδο δεν υπάρχουν ηττημένοι. Υπάρχουν μόνο νικητές".

Έστρεψε τα πυρά του στον πρωθυπουργό απαντώντας στην δική του χθεσινή παρέμβαση από το προσυνέδριο της ΝΔ στην Κρήτη λέγοντας: «Οι ηττημένοι δεν βρίσκονται σε αυτήν την αρένα, αλλά υπάρχουν. Και έσπευσαν τούτες τις μέρες να δείξουν με όλους τους τρόπους τον εκνευρισμό τους, τον φόβο που τους διακατέχει. Στα τηλεοπτικά στούντιο, στα πρωτοσέλιδά τους, στη προπαγάνδα τους. Έσπευσαν λοιπόν όλοι αυτοί, με πρώτο τον ίδιο τον ΠΘ και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίσουν τις δεσμεύσεις μας, τα 5+1 σημεία για να ανασάνει η κοινωνία και ο λαός, παροχολογία και λεφτόδεντρα. Ποιοι, αυτοί που ποτίζουν κάθε μέρα τα κλεπτόδεντρα της αισχροκέρδειας;».

