Πολιτική

Ανδρουλάκης: Διμέτωπη επίθεση σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Από εμάς πρωθυπουργική καρέκλα δεν θα δει ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Από το βήμα του προσυνεδρίου για την ενέργεια, που πραγματοποιείται στην Κοζάνη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε το προγραμματικό πλαίσιο του Κινήματος, στηλίτευσε την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης ενώ αναφερόμενος στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, επιτέθηκε με σφοδρότητα τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορώντας τους για «κουλτούρα διχασμού, ελιτισμού, απαξίωσης και λαϊκισμού».

Απέναντι τους «βάζουμε την κουλτούρα του διαλόγου και της συνεννόησης αλλά με αξιακό τρόπο» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης και προανήγγειλε ότι «εμείς δεν μπαίνουμε στα παιχνίδια διανομής της εξουσίας. Δεν ζητάμε συνεργασίες για να μοιράσουμε καρέκλες και για να ξαναγίνουν πρωθυπουργοί κάποιοι, που τους έδωσε ευκαιρία ο λαός και απέτυχαν παταγωδώς».

Σε υψηλούς τόνους και καταχειροκροτούμενος στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα της Στέγης Ποντιακού Πολιτισμού στην Κοζάνη, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι «από εμάς πρωθυπουργική καρέκλα δεν θα δει ούτε ο κ.Τσίπρας ούτε ο κ.Μητσοτάκης, να το πούμε ξεκάθαρα να μην περιμένουν τίποτα. Ο ελληνικός λαός θα δει μια άλλη μέρα. Μια μέρα σταθερότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής αξιοπρέπειας. Την αλλαγή θέλει ο λαός και όχι το διαίρει και βασίλευε».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για τον ελιτισμό της Δεξιάς που περιφρονεί τα προβλήματα των πιο αδύναμων Ελλήνων κάνοντας ειδική αναφορά στο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, που εισήγαγε ο ίδιος στο δημόσιο διάλογο.

«Η ΝΔ περιφρονεί χυδαία το πρόβλημα της νέας γενιάς- αν είχαν την ίδια αγωνία με εμάς, δεν θα ενέταζε ο κ. Μητσοτάκης μόλις 100 κατοικίες στο μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενέταξαν δεκάδες χιλιάδες» τόνισε.

Αναφερόμενος στα ενεργειακά θέματα καθώς και στα ζητήματα που σχετίζονται με τη δίκαιη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας σε άλλο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης, τάχθηκε υπέρ της απανθρακοποίησης με ήπιο, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο τρόπο και όχι «για να φτιασιδώσει την εικόνα του ως πράσινος πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, να ανακοινώνει την επιτάχυνση της μετάβασης και να εξαρτάται η χώρα όχι από το δικό μας εθνικό καύσιμο αλλά από το φυσικό αέριο ξένων χωρών».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε με έμφαση ότι πρέπει «η δίκαιη μετάβαση και η πράσινη ενέργεια να μην γίνει παιχνίδι λίγων μεγάλων εταιρειών, όπως θέλει η κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά να αποτελέσει το εργαλείο στα χέρια τού κάθε αγρότη, κτηνοτρόφου και κάθε Έλληνα, δίνοντας την δυνατότητα να γίνουν οι ίδιοι παραγωγοί ενέργειας».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για συμφωνία στο θέμα της επιβολής πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής στην χονδρική τιμή, τονίζοντας ότι η πρόταση αυτή «δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ εξαιτίας ισχυρών συμφερόντων στο χρηματιστήριο Ενέργειας που εδρεύει στην Ολλανδία» και αναρωτήθηκε λέγοντας: «Γιατί όχι κύριοι της κυβέρνησης και της μείζονος αντιπολίτευσης να μην ακολουθήσουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για επιβολή του πλαφόν στη λιανική τιμή; Ποια συμφέροντα θέλετε να καλύψετε, που κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού λαού;»

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής «είναι ήδη στην εργαλειοθήκη της Κομισιόν ώστε να μειωθεί το κόστος που επωμίζονται οι πολίτες».

Επανέλαβε την πρότασή του για φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας, αναφέροντας στοιχεία της Κομισιόν που υπολογίζουν σε 200 δισ. ευρώ τα υπερκέρδη των εταιρειών με αφορμή τη κούρσα στις τιμές Ενέργειας. «Δεν αποτελεί λαϊκισμό, η κυβέρνηση να εφαρμόσει φορολογικές πολιτικές των υπερκερδών των ελληνικών επιχειρήσεων ενέργειας, κάτι που έχει κάνει ήδη η Πορτογαλία» σημείωσε.

Επίσης μίλησε για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, και άσκησε κριτική στους ισχυρισμούς των κυβερνητικών στελεχών περί «λεφτόδεντρου», θυμίζοντας τις δημοσιονομικές πρακτικές της κυβέρνησης εν μέσω πανδημίας.

«Ξεράθηκε σήμερα το λεφτόδεντρο; Μήπως είναι ο κ.Μητσοτάκης πρωταθλητής στην σπατάλη και έμεινε σήμερα από "καύσιμα» αδυνατώντας να εφαρμόσει πολιτικές που ήδη ασκούν άλλα κράτη; Έπρεπε να δοθούν οι επιστρεπτέες προκαταβολές χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια; Έπρεπε οι φόροι του ελληνικού λαού να μοιράζονται χωρίς να υπάρχει σύγκριση με τους τζίρους τού παρελθόντος; Είναι αυτές πολιτικές μίας χώρας που πέρασε δέκα χρόνια δημοσιονομικής κρίσης και φτώχειας και έχει στείλει εκατοντάδες χιλιάδες ελληνόπουλα στο εξωτερικό να ψάχνουν δουλειές;»

Ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ συνέχισε σε υψηλούς τόνους την κριτική του λέγοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι δημοσιονομικά ενάρετος, αλλά δημοσιονομικά πελατειακός όπως ήταν και ο προκάτοχός του κ. Τσίπρας» και προσέθεσε ότι «ήρθε η ώρα μιας άλλης πολιτικής, μιας πολιτικής υπεύθυνης, ρεαλιστικής και συγκεκριμένης που δίνει τα κίνητρα στη μεσαία τάξη και τους οικονομικά ευάλωτους να ξανασταθούν όρθιοι».

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ελληνοτουρκικά σύνορα

“Ροζ Φεγγάρι”: Μαγική εικόνα από την NASA

Εύβοια: Άγνωστοι “γάζωσαν” με 13 σφαίρες αυτοκίνητο αστυνομικού