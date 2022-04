Αθλητικά

Μόντε Κάρλο: Ο Τσιτσιπάς σήκωσε την κούπα!

Θρίαμβος για τον Έλληνα πρωταθλητή που «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες τον Ισπανό αντίπαλο του στον τελικό.

Όπως και πέρυσι, έτσι κι εφέτος ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε ένα καταπληκτικό τουρνουά, μετά τον Αντρέι Ρούμπλεφ (2021) επιβλήθηκε σήμερα στον τελικό και του Αλεχάντρο Νταφίντοβιτς-Φοκίνα με 2-0 (6-3, 7-6 (3) και πανηγύρισε απόλυτα δικαιολογημένα την back to back κατάκτηση του τροπαίου του 1000αριού τουρνουά της ATP.

Ο "αναγεννημένος" στην χωμάτινη επιφάνεια Έλληνας πρωταθλητής ήρθε στο Πριγκιπάτο με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο του και το κατάφερε με τον πλέον εμφατικό τρόπο, στον 20ό τελικό της καριέρας του. Με το σημερινό έφτασε τους 8 τίτλους, ενώ ήταν ο πρώτος μετά από 11 μήνες και την κατάκτηση του τροπαίου στη Λιόν.

Ο Νταβίντοβιτς-Φοκίνα μέχρι σήμερα νο46 στον κόσμο, αλλά από την Μεγάλη Δευτέρα (18/04) θα αναρριχηθεί στο νο26, έκανε μία εξαιρετική εβδομάδα στο τουρνουά, η οποία ξεκίνησε με νίκη επί του Νόβακ Τζόκοβιτς στο 2ο γύρο, συνεχίστηκε με τις επιτυχίες του επί των Γκοφάν, Φριτς και Ντιμιτρόφ, αλλά στον τελικό το εμπόδιο του Τσιτσιπά αποδείχθηκε αξεπέραστο γι΄ αυτόν.

Οι δύο φιναλίστ είχαν συναντηθεί άλλη μία φορά μέσα στο 2022, με τον 23χρονο Έλληνα τενίστα να επικρατεί... στα σημεία του Ισπανού. Συγκεκριμένα στις 8/02 στο Ρότερνταμ, ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να νικήσει με 2-1 τον 22χρονο αντίπαλό του και να προκριθεί στον 2ο γύρο του 500αριού τουρνουά της ολλανδικής πόλης.

Στη σημερινή αναμέτρηση, αν και ο Φοκίνα ξεκίνησε με break στον τελικό και προηγήθηκε 2-1, ο Τσιτσιπάς ανέκτησε γρήγορα τα ηνία του αγώνα κι αφού "έσβησε" το πλεονέκτημα του Ισπανού, μπήκε μπροστά με 5-3 κι έχοντας το σερβίς έφτασε στο 6-3 και στο 1-0.

Break... με το καλημέρα για τον κορυφαίο τενίστα όλων των εποχών στην Ελλάδα στο δεύτερο σετ, προηγήθηκε με 2-0, αλλά ο Νταβίντοβιτς-Φοκίνα "απάντησε" με τρία σερί game και προηγήθηκε 3-2. Μέχρι το 8ο game οι δύο φιναλίστ βάδιζαν «χέρι-χέρι», αλλά ο Τσιτσιπάς "έσπασε" ξανά το σερβίς του αντιπάλου του και προηγήθηκε με 5-4. Κι ενώ είχε την κατάσταση στα χέρια του και σέρβιρε για τη νίκη, ο Ισπανός βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να ισοφαρίσει (5-5) και να προηγηθεί με 6-5, βάζοντας δύσκολα στον Έλληνα.

Στο σημείο εκείνο, όμως, ο Τσιτσιπάς έδειξε την κλάση του κι αφού ισοφάρισε, στο tie break επικράτησε εύκολα με 7-6 (3) και πήρε το τρόπαιο.

