Μαίρη Χρονοπούλου: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και απευθύνει έκκληση για αίμα

Η ηθοποιός βρίσκεται στο νοσοκομείο Σωτηρία - Η κατάσταση της εκτιμήθηκε από τους γιατρούς ότι είναι σοβαρή



Στο νοσοκομείο «Σωτηρία» νοσηλεύεται εδώ και δύο ημέρες η Μαίρη Χρονοπούλου.

Η γνωστή ηθοποιός αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί.

Η ίδια έκανε γνωστό μονάχα, πως η υγεία της επιδεινώθηκε, μετά τη συμμετοχή της στα γυρίσματα του «Έτερος Εγώ».

Τόσο η ίδια, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όσο και ο δημοσιογράφος, Γιάννης Αρμουτίδης στο Facebook απευθύνουν έκκληση στο κοινό και ζητούν επειγόντως αίμα.

"Mε το θάρρος- θράσος που με διακρίνει πήγα να δουλέψω με το μισό του αιματοκρίτη ενός φυσιολογικού ανθρώπου. Και ήσαν και ψιλοπολικές οι συνθήκες. Αβλεψία. Μεγάλη αβλεψία. Επιστροφή λοιπόν στο άστυ, καταφυγή στις εμβληματικές «300 γυναίκες», και στα χέρια του πιο καλού γιατρού" ήταν μερικά από τα λόγια της στην ανάρτησή της

Και ο Γιάννης Αρμουτίδης έγραψε στον προσωικό του λογαριασμό στο Facebook:

«Από την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, η Μαίρη Χρονοπούλου νοσηλεύεται στην Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Σωτηρία Αθηνών. Η κατάσταση της εκτιμήθηκε από τους γιατρούς ότι είναι σοβαρή και χρειάζεται επειγόντως μετάγγιση αίματος. Η Μαίρη παρακολουθείτε για την εξέλιξη της υγείας της, απο τον διακεκριμένο καθηγητή κύριο Κουλούρη. Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια απηύθυνε, σε προσωπική της ανάρτηση στον λογαριασμό της στο ίνσταγκραμ @marychronopoulou_official το δικό της μήνυμα. «Φίλες κ φίλοι, πάλι μέρες έχουμε να τα πούμε. Λάθος δικό μου. Μετακόμισα για λίγο στα μέγαρα όπου έκανα γυρίσματα της συμμετοχής μου στο «έτερος εγώ» του Σωτήρη Τσαφούλια. Βέβαια με το θάρρος- θράσος που με διακρίνει πήγα να δουλέψω με το μισό του αιματοκρίτη ενός φυσιολογικού ανθρώπου. Και ήσαν και ψιλοπολικές οι συνθήκες. Αβλεψία. Μεγάλη αβλεψία. Επιστροφή λοιπόν στο άστυ, καταφυγή στις εμβληματικές «300 γυναίκες», και στα χέρια του πιο καλού γιατρού. Του καθηγητή κ. Κουλούρη, για γενική ανάταξη. Όλα καλά και ωραία λοιπόν με ενα μεγάλο έλλειμα όμως. Δεν έχουμε αίμα! Αν λοιπόν ανάμεσα στους χιλιάδες followers και στα εκατοντάδες likes με κουβεντούλες και χαριτομενιές, υπάρχουν αιμοδότες, παρακαλώ χαρίστε μας λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας και το πολύτιμο αίμα σας. Χρειαζόμαστε αίμα, αίμα, αίμα. Ευχαριστώ από πριν. Η φιλη σας, Μαίρη.

Για ΜΑΙΡΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ. Νοσοκομείο Σωτηρία. Πανεπιστημιακή πνευμονολογική κλινική. Κτήριο «300 γυναίκες». Υπ/ όψιν καθηγητού κ. Κουλούρη. Πληροφορίες για την αιμοδοσία: ΚΟΝΤΑΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Τηλ.: 697 3080111».

