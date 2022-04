Αθλητικά

Ατρόμητος – ΟΦΗ: “Σφράγισε” την παραμονή το Περιστέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις οι δυο ομάδες, σε μια αναμέτρηση που δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας.

Ο Ατρόμητος πήρε το βαθμό που ήθελε με τον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των play out κι εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή του στην Super League, μετά από μία σεζόν που ξεκίνησε πολύ άσχημα για τους Περιστεριώτες, αλλά τελικά ο στόχος που έθεσαν επιτεύχθηκε.

Με γρήγορο γκολ για τους γηπεδούχους ξεκίνησε το ματς στο Περιστέρι. Στο 10ο λεπτό ο Κουλούρης προσπάθησε να γυρίσει τη μπάλα που έδειχνε να ελέγχει ο Επασί, ωστόσο, ο γκολκίπερ του ΟΦΗ επιχείρησε να διώξει με το ένα χέρι και ο Κλωναρίδης εκμεταλλεύτηκε το λάθος του αντιπάλου του κι «έγραψε» το 1-0.

Η "απάντηση" των φιλοξενούμενων ήρθε στο 48΄. Ο Λάμπρου τροφοδότησε τον Μπαλογιάννη που μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά έδωσε με τη σειρά του στον Λουίζ Φελίπε κι ο τελευταίος από κοντά έφερε το ματς στα ίσα (1-1).

Διαιτητής: Α. Ευαγγέλου

Κίτρινες: Στρούγγης

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Κιβρακίδης, Στρούγγης, Μαυρομμάτης, Καστεγιάνο, Χαρίσης, Έρλινκμαρκ, Μουνίθ (83΄ Σπιριντόνοβιτς), Κλωναρίδης (68΄ Ροτάριου), Καρτάλης (68΄ Αλιμπεκ), Κουλούρης

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Μαρινάκης, Βούρος, Διαμαντής, Μπαλογιάννης, Τοράλ (39΄ Μπουζούκης), Μεγιάδο, Νέιρα, Φελίπε, Τσιλιανίδης (68΄ Στάικος), Λάμπρου (77΄ Γιαννούλης)

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ελληνοτουρκικά σύνορα

“Ροζ Φεγγάρι”: Μαγική εικόνα από την NASA

Εύβοια: Άγνωστοι “γάζωσαν” με 13 σφαίρες αυτοκίνητο αστυνομικού