Οικονόμου: Ο Τσίπρας ούτε θέλει, ούτε μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία

Σε υψηλούς τόνους το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου στην καταληκτική ομιλία Τσίπρα, στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας την καταληκτική ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, στο 3ο συνέδριο του κόμματος, υπογράμμισε ότι «ο αποκρουστικός σε πολιτικό περιεχόμενο και ξεπερασμένος από τις παγκόσμιες εξελίξεις σημερινός λόγος του κ. Τσίπρα είναι η τρανότερη απόδειξη ότι ούτε θέλει ούτε μπορεί να προσφέρει το ελάχιστο στην πατρίδα και την κοινωνία».



Και συνεχίζει ο κ. Οικονόμου, «Δεν μπορεί, γιατί ταυτίζει το μέλλον της χώρας και των ανθρώπων της με το θολό και γκρίζο παρελθόν της εποχής που κυβέρνησε: τη φοροεπιδρομή και οικονομική επίθεση στη μεσαία τάξη, τα 100 δις που χρέωσε τη χώρα, τα αλήστου μνήμης “Βοσκοτόπια”, τη συνεργασία με τον κ. Καμμένο.

Δεν μπορεί, γιατί όταν προσπαθεί σήμερα απεγνωσμένα να πείσει ότι οι εξαγγελίες του δεν συνιστούν “ανεύθυνη παροχολογία”, ομολογεί σαφέστατα ότι η ελληνική κοινωνία έτσι κατάλαβε όσα είπε την Πέμπτη.

Δεν μπορεί, γιατί με τα ίδια φθαρμένα στελέχη, με τα ίδια "στηρίγματα", με τα ίδια σκουριασμένα μυαλά δεν γίνεται να παράγει τίποτα νέο και χρήσιμο. Ο κ. Τσίπρας παραμένει μια φιγούρα του χθες.

Δεν μπορεί, γιατί του φταίνε τα πάντα, εκτός από τις πραγματικές αιτίες της κρίσης. Για αυτό και δεν βρήκε ούτε ένα έστω λόγο αποδοκιμασίας για εκείνον που με τον πόλεμο που ξεκίνησε την προκάλεσε και την γιγαντώνει.

Δεν μπορεί, γιατί -χωρίς ντροπή και συναίσθηση της ευθύνης- βάλλει εναντίον των βασικότερων θεσμών του κράτους, υπερασπιζόμενος μάλιστα πρόσωπα όπως ο κ. Βαξεβάνης.

Τέλος, δεν μπορεί, γιατί το 2022 επαναφέρει (κάνοντας μια ακόμη αντιγραφή) το διχαστικό δίλημμα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα, παραλείποντας να πει ότι τα τελευταία εκατό χρόνια ο σοσιαλισμός ενίοτε ταυτίστηκε και συμπορεύτηκε με τη βαρβαρότητα».

«Η πατρίδα και οι πολίτες σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτούν σοβαρότητα , σταθερότητα και ασφάλεια. Χρειάζονται λόγο που να ενώνει και πολιτική με απτά αποτελέσματα. Αυτή την πολιτική ακολουθεί η κυβέρνηση για να κρατήσει την Ελλάδα όρθια και να την οδηγήσει με ασφάλεια έξω από τις παγκόσμιες κρίσεις», καταλήγει ο κ. Οικονόμου

