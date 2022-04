Κόσμος

Σαγκάη - Lockdown: Χωρίζουν τα παιδιά από τους γονείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάποιοι μάλιστα εκφράζουν υπόνοιες μήπως προκληθεί γενικευμένη αντίδραση κατά των κιεζικών αρχών όπως είχε καταγραφεί τα χρόνια πριν την πανδημία στο Χονγκ Κονγκ.

Οι αδιανόητες εικόνες που έρχονται τις τελευταίες ημέρες από τη Σαγκάη σε ένα εκτός ορίων λόκνταουν, με στόχο τον περιορισμό της μετάδοσης της μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊού, μοιάζουν να γυρίζουν το ημερολόγιο πίσω στις αρχές του 2020, όταν η Γουχάν έμπαινε σε μια πρωτοφανή για όλο τον κόσμο κατάσταση.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που φθάνουν από την οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας δείχνουν εξαιρετικά σκληρά μέτρα περιορισμού, έως και αποχωρισμό των παιδιών από τους γονείς τους για μέρες μόνο και μόνο επειδή βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό.

Η αντίσταση στα μέτρα των κατοίκων της Σαγκάης, πρωτοφανής για την περίοδο της πανδημίας, έχει ξαφνιάσει πολλούς. Κάποιοι μάλιστα εκφράζουν υπόνοιες μήπως προκληθεί γενικευμένη αντίδραση κατά των κιεζικών αρχών όπως είχε καταγραφεί τα χρόνια πριν την πανδημία στο Χονγκ Κονγκ.

Οι κινεζικές αρχές ισχυρίζονται ότι παρά τις χιλιάδες κρουσμάτων, δεν έχουν ούτε έναν νεκρό από το νέο κύμα του κορονοϊού, πράγμα που Δυτικοί λοιμωξιολόγοι εύλογα αμφισβητούν.

Στόχος πλέον των κινεζικών αρχών είναι η εξάλειψη της εμφάνισης κρουσμάτων στις περιοχές της Σαγκάης που δεν είναι σε καραντίνα, ώστε η κινεζική μεγαλούπολη να αναπνεύσει και να ξαναρχίσει η οικονομική ζωή της.

Η επιστροφή όμως στην κανονικότητα αναμένται να αργήσει και θα είναι ενδιαφέρον κατά πόσο η πειθήνια νοοτροπία των Κινέζων στις αρχές θα μείνει όπως ήταν, ή θα χρειαστεί να επιβάλει σιδηρά πειθαρχία το κινεζικό καθεστώς όπως έκανε στο Χονγκ Κονγκ.



Πηγή: Καθημερινή

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ελληνοτουρκικά σύνορα

“Ροζ Φεγγάρι”: Μαγική εικόνα από την NASA

Εύβοια: Άγνωστοι “γάζωσαν” με 13 σφαίρες αυτοκίνητο αστυνομικού